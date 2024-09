Sie sind ein Wahrzeichen in Neuenfelde: die alten Kräne der Sietas-Werft. Am Samstagnachmittag ist die Polizei auf das Gelände der vor drei Jahren insolvent gegangenen ältesten Werft Deutschlands gerufen worden. Die Beamten stoppten Arbeiter, die dabei waren, die blauen Greif-Geräte abzumontieren. Denn: Die Kräne stehen unter Denkmalschutz. Was war da los?