„Schleswig-Holstein, meerumschlungen, deutscher Sitte hohe Wacht, wahre treu, was schwer errungen bis ein schönrer Morgen tagt. Schleswig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht, mein Vaterland.“ Das ist die erste Strophe der inoffiziellen Landeshymne unseres nördlichen Nachbar-Bundeslandes (siehe unten, die ersten drei der insgesamt sieben Strophen). Der verfallene Brunnen unweit der Elbchaussee erinnert an die Schöpfer dieses Schleswig-Holstein-Lieds.

Der Stein ist verwittert, mit Graffiti beschmiert, und der Brunnen selbst schon seit 83 (!) Jahren versiegt: Das „Chemnitz-Bellmann-Brunnen-Monument“ in prominenter Lage am Elbhang unterhalb der Rainvilleterrasse befindet sich in einem beklagenswerten Zustand. Lesen Sie hier, warum diese in Hamburg einmalige Mischung aus Denkmal und Brunnen wohl für immer ein „Lost Place“ bleiben wird.

Auf der Seite Rainvilleterrasse des Monuments befinden sich ein Brunnen und ein Bildnis Carl Bellmanns.

Der Text stammt vom Juristen Matthäus Friedrich Chemnitz (1815-1870). Geboren wurde er als fünftes von 14 Kindern eines Pastors im schleswig-holsteinischen Barmstedt. 1844 war Chemnitz Staatsanwalt in Schleswig, dort traf er auf Carl Gottlieb Bellmann, Kantor am St. Johannis-Kloster. Der 1772 im sächsischen Muskau geborene Bellmann war ein begabter Komponist und bis zum Jahr 1800 Musikdirektor am Hofe des Reichsgrafen Erdmann von Pückler.

Ottensen: Bauwerk erinnert an Schöpfer des Schleswig-Holstein-Liedes

Nach der Jahrhundertwende ging Bellmann nach Schleswig-Holstein – und zwar ans Opernhaus des Landgrafen Carl von Hessen auf Schloss Gottorf bei Schleswig. Zusammen schufen die Männer das bis heute gern gesungene Schleswig-Holstein-Lied. Das Werk ist im Kontext der immer wieder aufkommenden Konflikte zwischen Deutschen und Dänen im 19. Jahrhundert zu sehen. 1844 wurde es beim Schleswiger Sängerfest erstmals gesungen, das deutsche Publikum, erfüllt von Nationalstolz, jubelte. Der dänische König aber war weniger belustigt.

Der Brunnen ist seit 1940 ohne Wasser.

Während des Ersten Schleswigschen Krieges zwischen Dänen und Deutschen flüchtete Lied-Texter Chemnitz 1850 nach Hamburg und wurde hier Redakteur der „Hamburger Nachrichten“.

Nach dem Sieg der Preußen im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 kehrte Chemnitz nach Altona zurück und wurde Amtsrichter. Sein Grab befindet sich auf dem aufgegebenen Friedhof Norderreihe. Die Altonaer Wilhelmstraße, in der er bis zu seinem Tod 1870 lebte, wurde in Chemnitzstraße unbenannt.

Das Bildnis von Matthäus Chemnitz am unteren Teil des Monuments und die Inschrift sind verwittert und beschmiert.

Warum aber kümmert sich niemand um das verfallene Denkmal? Zuständig ist das Bezirksamt Altona. Von dort heißt es lapidar, die Restaurierung sei sehr teuer und es hätte keine Beschwerden aus der Bevölkerung gegeben. Amtssprecher Mike Schlink: „Das Denkmal scheint vielmehr in seinem Zustand akzeptiert zu sein.“

Das Schleswig-Holstein-Lied: