Ein paar Stunden vor der Bescherung fehlen noch Geschenke? Am ersten Feiertag geht der Kaffee aus? Und wo kann man es an Weihnachten mal so richtig krachen, Pardon, klingeln lassen? Die MOPO gibt einen Überblick, wo man an den Feiertagen auf offene Türen trifft, von Kirche bis Kino.

In diesen Supermärkten können Sie Weihnachten einkaufen

Edeka Tamme Wandelhalle

An Heiligabend ist Edeka Tamme in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Weihnachtstag von 7 bis 23 Uhr.

Die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof. (Archivfoto) Imago Die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof. (Archivfoto)

Edeka Tamme im Airport Plaza

Im Flughafen können Reisende und Hamburger im Edeka Tamme an Heiligabend von 6 bis 16 Uhr und an den Feiertagen von 8 bis 20 Uhr einkaufen.

Hier bekommen Sie Geschenke auf den letzten Drücker

Die Geschäfte in der City und die großen Einkaufszentren haben an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet – und jenseits der Supermärkte sind die Läden in den letzten Verkaufsstunden oft erstaunlich leer. Die Läden in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs sind an Heiligabend und den Feiertagen bis mindestens 15 Uhr geöffnet. Einige Geschäfte sind an allen drei Tagen sogar länger auf, darunter „Douglas“, „Bijou Brigitte“ (beide bis 18 Uhr) und die Bahnhofsbuchhandlung (17 Uhr) – perfekt für alle, die auf den allerletzten Drücker noch ein feines Parfum, ein funkelndes Schmuckstück oder ein spannendes Buch für den Gabentisch brauchen.

Ausgehen an Heiligabend

Reggae-Party in der Fabrik

Zum 35. Mal findet an Heiligabend die „X-mas Reggae Show“ in der Fabrik in der Barnerstraße 36 (Ottensen) statt. In friedlicher Atmosphäre tanzen Feiernde zu Livemusik und haben Spaß zusammen. Um 22 Uhr geht es los. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Techno-Party im Waagenbau

An Heiligabend ab 23.59 Uhr wummern die Bässe im Waagenbau in der Max-Brauer-Allee (Altona-Nord). Drei DJs sorgen für die richtige Stimmung bis ins Morgengrauen. Tickets gibt es an der Abendkasse.

80er, 90er und 2000er im Stellwerk

Ab 23 Uhr an Heiligabend können feierwütige Hamburger eine musikalische Zeitreise in die 80er, 90, und 2000er machen. Das Stellwerk an der Hannoverschen Straße 85 (Harburg) lädt ein zur „GlitterGewitter X-mas“ Party. Der Eintritt kostet rund 9 Euro.

Rave im Fundbureau

An Heiligabend öffnet auch das Fundbureau an der Stresemannstraße 114 (Altona-Nord) die Türen und lädt ein zum „X-mas Rave w/ Sunset“. Um 23.59 Uhr geht es los. Vier DJs sind vor Ort und sorgen für Partystimmung.

Im Hafenklang wird’s laut!

Der Hafenklang lädt bestimmt nicht nur einsame Herzen ein, sich an Heiligabend von DJs beschallen zu lassen und am Tresen Schnaps zu trinken. Der „Lonely Hearts Club X-Mas Heiligabend-Punkerstammtisch Spezial“ startet um 21 Uhr an der Großen Elbstraße 84 (Altona-Altstadt).

Eine Übersicht zu weiteren Veranstaltungen in Hamburg finden Sie hier.

Kinos in Hamburg

Alle Kinos in Hamburg haben an Weihnachten geöffnet. Das Cinemaxx und UCI zeigen an Heiligabend bis nachmittags Filme – darunter Weihnachtsklassiker wie „Grinch“ – und öffnen am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ab vormittags. Der Megabuster „Avatar 2“ etwa läuft im Cinemaxx Dammtor alleine am ersten Feiertag zwölf (!) Mal. Das Abaton-Kino hat alle Feiertage von 14.45 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Das Zeise-Kino ist ab dem ersten Weihnachtsfeiertag wieder am Start. Eine Übersicht zu allen Kinos und deren Öffnungszeiten gibt es hier.

Zahlreiche Zuschauer sitzen im Kinosaal im Abaton. (Archivfoto) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Zahlreiche Zuschauer sitzen im Kinosaal im Abaton. (Archivfoto)

Gottesdienste in Hamburg

Die fünf Hauptkirchen in Hamburg, Michel, St. Jacobi, St. Katharinen, St. Petri und St. Nikolai laden zu Gottesdiensten mit zahlreichen Konzerten und Oratorien ein. An Heiligabend finden bis zu fünf Gottesdienste statt. Die Termine im Michel: 14 Uhr: Krippenspiel, 16, 18 und 21 Uhr: Christvespern, 23 Uhr: Christmette. Das Weihnachtsprogramm der Kirchen finden Sie hier. Auch die kleineren Kirchen in Hamburg und Umgebung bieten ein besinnliches Programm. Von Krippenspielen über Krabbelgottesdiensten für die Kleinen bis zu weihnachtlichen Messen ist alles dabei. Eine vollständige Übersicht gibt es hier.