Gleich drei Brandanschläge in Hamburg sorgten vor dem Wochenende für Chaos im Fernverkehr, das bis zum späten Samstagmittag andauerte. Ein anonymes Bekennerschreiben deutet auf Täter aus der linksextremen Szene hin. Für die Sabotage reichten einige Liter Benzin. Wie gefährdet sind unsere Bahnstrecken tatsächlich? Experten und Politiker sind besorgt – immerhin ist es nicht der erste Sabotageakt auf die Bahn in Hamburg. Um weitere Taten zu verhindern, wird nun eine Forderung erhoben, mit der Hamburg bereits Erfahrungen hat.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing fand deutliche Worte: „Solche Anschläge sind eine Form des Terrorismus“, sagte der FDP-Politiker. Laut der Polizei begann die Anschlagsserie um kurz vor 3 Uhr am Freitagmorgen. Zunächst wurden die Einsatzkräfte nach Lokstedt gerufen, weil ein Lokführer Flammen aus einem Kabelschacht der Güterumgehungsbahn gemeldet hatte. Wenig später brannte es in Kabelschächten in Neuallermöhe und Hausbruch.

Hamburg: Drei Brandanschläge auf die Deutsche Bahn

Die Täter gingen strategisch vor, trafen Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik. In der Folge kam es auf der Fernstrecke Hamburg-Berlin zu einem Chaos, das bis Samstagmittag andauerte. Etliche Züge fielen aus oder fuhren verspätet über eine Umleitung.

Drei Brandanschläge in einer Nacht: Ein Bahnmitarbeiter versucht die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. HamburgNews Drei Brandanschläge in einer Nacht: Ein Bahnmitarbeiter versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken.

Das LKA geht von vorsätzlicher Brandstiftung und einem politischen Motiv aus. Freitagmittag tauchte auf der linken Plattform „Indymedia“ ein Bekennerschreiben auf: „In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, heißt es in dem anonymen Schreiben. Mit dem Benzin in den Kabelschächten habe man den Transport von Rohstoffen behindern wollen, die aus „neokolonialer Ausbeutung“ stammen.

Ausdrücklich Strecken, „die nicht für den Personenverkehr genutzt werden“, sollten lahmgelegt werden. Dennoch waren tausende Reisende betroffen. Der Polizei ist das Bekennerschreiben bekannt, ob es wirklich von den Tätern veröffentlicht wurde, ist noch unklar.

Deutsche Bahn hofft auf schnelle Fahndungserfolge

Die Deutsche Bahn hofft auf schnelle Fahndungserfolge, schließlich gab es erst im Oktober 2022 einen Angriff: Damals wurden wichtige Kabel für den Zugfunk beschädigt, woraufhin der Schienenverkehr in Norddeutschland still stand. Auch damals handelte es sich um Sabotage – ob es ein politisches Motiv gab, ist offen.

Wie können unsere Bahnstrecken also besser geschützt werden? Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte in der „Bild“-Zeitung an, die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9000 auf 11.000 zu erhöhen. Der Bahn-Experte Markus Hecht von der TU Berlin erklärte zudem, dass es bei bei der Bahn-Infrastruktur keine Zweitkabel gebe, die den Betrieb sichern könnten, wenn das erste Kabel beschädigt sei. Insgesamt könne er nicht erkennen, dass sich in diesen Sicherheitsfragen bei der Bahn in den vergangenen Jahren etwas geändert habe.

Initiative kritisiert „Schwachstellen des Bahnnetzes“ in Hamburg

Der Meinung ist auch die Initiative „Prellbock Altona“. Deren Sprecher Michael Jung erklärte, in Hamburg seien die „Schwachstellen des Bahnnetzes seit Jahren bekannt“. Da muss gar keine böse Absicht dahinter stecken: Erst im Mai und Juli 2022 legten ein Brand und eine Oberleitungsstörung den Fernverkehr lahm. Laut Jung fehle es an Ersatz für sicherheitsrelevante Anlagen sowie Umleitungsstrecken – wie eine weitere Schienen-Elbquerung im Westen Hamburgs.

Um Anschläge zu verhindern, spricht sich der Berliner Bahn-Experte Hecht für eine Einzäunung der Bahnstrecke aus. Eine Sprecherin der Bahn teilte am Samstag allerdings mit, dass es „nahezu unmöglich“ sei, das gesamte 34.000 Kilometer lange Streckennetz in Deutschland einzuzäunen. In Hamburg jedoch ist die S-Bahn tatsächlich bereits seit 2019 dabei, genau das auf den Strecken nach Bergedorf und Neugraben, am Hauptbahnhof und in Altona zu verwirklichen. 15 Kilometer Zäune wurden bereits aufgestellt, um Personen von den Gleisen fernzuhalten.