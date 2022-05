Eine Woche lang: Hamburger Verkehrsader wird wieder gesperrt

Seit knapp mehr als einem Jahr wird mit Unterbrechungen immer wieder an der Elbchaussee gebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2024 abgeschlossen sein. Für Grundinstandsetzungsarbeiten wird die Elbchaussee nun wieder für eine Woche gesperrt. Das führt zu vielen neuen Sperrungen und Umleitungen.

Bei den Grundinstandsetzungen auf der Elbchaussee erneuern der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) den Straßenraum und Hamburg Wasser (HW) unter anderem die Trinkwasserhauptleitung unter der Straße. Gasnetz Hamburg (GNH) und Stromnetz Hamburg (SNH) legen neue Gas- und Stromleitungen unter Fahrbahn, Rad- und Gehwege und bauen teilweise neue Hausanschlüsse.

Sperrungen und Umleitungen: Elbchaussee wieder für eine Woche gesperrt

Die Elbchaussee wird zwischen der Parkstraße und dem Hans-Leip-Ufer / Zugang Jenischpark ab Samstag, 14. Mai, bis Freitag, 20. Mai, für den Durchgangsverkehr, Lieferverkehr und Radverkehr gesperrt. Auf dem Abschnitt werden Grundinstandsetzungsarbeiten durchgeführt. Zudem könne laut Senat die Zufahrt zu den Grundstücken für die Anwohner nicht dauerhaft gewährleistet werden, worüber diese rechtzeitig informiert werden würden.

Am Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, geht es mit weiteren Bauarbeiten im Kreuzungsbereich Elbchaussee / Holztwiete weiter. Dabei muss die Zufahrt zu einigen Grundstücken gesperrt werden, die dadurch nur fußläufig erreichbar sind. Die Durchfahrt für alle anderen Anwohner zu ihren Grundstücken wird gewährleistet. Es könne aber zeitweise zu Verzögerungen kommen.

Sperrungen auf der Elbchaussee: Hier wird überall gebaut

Ab Montag, 16. Mai, 7 Uhr, bis Freitag, 20. Mai, ca. 17 Uhr, werden die Straßenbauarbeiten zum Einbau der Asphaltdeckschicht durchgeführt. In diesem Zeitraum sind alle Grundstückszufahrten zwischen der Parkstraße und dem Hans-Leip-Ufer / Zugang Jenischpark mit dem Auto nicht erreichbar. Der Zugang zu den Grundstücken ist fußläufig gewährleistet. Zudem wird zwischen der Christian-F.-Hansen-Straße und der Elbchaussee 370 ein neuer Radweg hergestellt. Dafür müssen von Montag, 16. Mai, 7 Uhr, bis Donnerstag, 19. Mai, ca. 17 Uhr, die Zufahrten zu einigen Grundstücken gesperrt werden. Die betroffenen Anwohner können bis vor ihr Grundstück die Elbchaussee befahren und ihr Grundstück dann fußläufig erreichen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.



Aktuell endet das Baufeld zwischen der Stauffenbergstraße und der Manteuffelstraße ca. 200 Meter vor der Kreuzung Manteuffelstraße. Am Montag, 16. Mai, wird das Baufeld in Richtung Westen bis zur Manteuffelstraße erweitert. Im genannten Abschnitt gilt dann die Wechselverkehrsführung sowie die Tagessperrungen für den Durchgangsverkehr.

Elbchaussee eine Woche gesperrt: Das sind die Umleitungen

So kommt man trotz der Sperrungen dennoch ans Ziel: Autofahrer können von Westen kommend die Elbchaussee stadteinwärts von etwa 2 Uhr bis 9 Uhr befahren. Von 17 Uhr bis ca. 2 Uhr ist die Elbchaussee im Bereich der Baufelder nur stadtauswärts befahrbar. Die Tagessperrungen für den Durchgangsverkehr gelten von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr. Am Wochenende gilt die Wechselverkehrsführung. Die Entlastungsstrecke über die Straßenzüge Schenefelder Landstraße, B 431 – Osdorfer Landstraße / Osdorfer Weg, Ebertallee / Reventlowstraße steht in beiden Richtungen zur Verfügung.

Generell werden laut Senat während der gesamten Bauzeit die Rettungswege freigehalten, sprich: Rettungsfahrzeuge können die Baustelle jederzeit passieren. Der Fußverkehr wird am Baufeld vorbeigeführt. Für den Radverkehr besteht bereits eine großräumige Umleitungsstrecke: Veloroute 1 nördlich der Elbchaussee und der Elberadweg südlich der Elbchaussee.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schnäppchen“ an der Elbchaussee: Doppel-Villa für 7,55 Millionen Euro

Die Linienführung der Buslinie X21 wird aufgrund der Straßensperrungen angepasst. Im Zeitraum von Samstag, 14. Mai, bis Freitag, 20. Mai, fährt die Buslinie X21 von der S-Bahn Station Klein Flottbek über die Christian-F.-Hansen-Straße nach Teufelsbrück. Von Teufelsbrück fährt die Buslinie X21 über die Baron-Voght-Str. zur S-Bahn Station Klein Flottbek. Die Bushaltestelle Teufelsbrück wird im genannten Zeitraum westlich der Einmündung Baron-Voght-Straße verlegt. (mp/cnz)