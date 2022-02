Internetausfall in Eimsbüttel, Altona und Umgebung: Am Freitagmittag wurden von Nutzer:innen Internetstörungen in mehreren Hamburger Stadtteilen gemeldet. Betroffen war das Vodafone-Netz.

Kein Surfen im Netz, kein Telefonieren im Festnetz und kein Kabelfernsehen: In mehreren Stadtteilen im Gebiet um Eimsbüttel und Altona kam es am Freitag um die Mittagszeit zu einem Netzausfall. So häuften sich gegen 13 Uhr die Meldungen zu einer Störung.

Vodafone meldet Internetausfall in Hamburg

Zunächst war nicht klar, welche Anbieter von dem Ausfall betroffen waren, da nach MOPO-Informationen mehrere Dienstleistungen bei verschiedenen Anbietern beeinträchtigt gewesen sein sollen. Auf Nachfrage der MOPO berichtete Vodafone schließlich von einer Störung.

So war laut Konzernsprecher Volker Petendorf das Festnetz ab etwa 12.45 Uhr betroffen, zurückzuführen war das auf einen Verteilerpunkt nahe der Holstenkampbrücke: „Ursache war ein Anbindungsfehler: Eine lokale Betriebsstelle in Hamburg-Eimsbüttel war vorübergehend ausgefallen.“ Wie Petendorf mitteilte, wurde die Störung bereits gegen 14 Uhr behoben. (to)