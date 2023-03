Ein Wohnblock in der Arbeitersiedlung Neuwiedenthal. Goldene Wasserhähne oder Marmorböden sucht man hier vergeblich. Stattdessen viel Beton und Häuserzeilen im Charme der 60er Jahre. Der Name „Stölting“ ist auf dem Klingelschild einer unter vielen. Eine fröhliche Frau in buntem Gewand öffnet die Tür zu einer kleinen Etagenwohnung. „Ihre Durchlaucht“ oder „Hoheit“ – so will Margaret Stölting auf keinen Fall angesprochen werden. Sie winkt verlegen ab, als wäre es ihr peinlich.

Mehr als drei Jahrzehnte sorgte sie im Seemannsclub „Duckdalben“ für Sauberkeit: „Maggie“, wie alle sie nennen, wedelte den Staub von den Rettungsringen, die zur Zierde an der Decke hängen. Sie wischte die Kaffeekleckse der Matrosen auf den Tischen weg oder putzte die Fenster. Was niemand wusste: Die langjährige Reinigungskraft, die am Sonnabend in den Ruhestand verabschiedet wurde, ist in Wirklichkeit eine Prinzessin!

Hamburger Putzfee ist in Wirklichkeit eine Prinzessin aus Ghana

Und tatsächlich hat sie ihre royale Herkunft jahrzehntelang so gut geheim gehalten, dass nicht mal ihr eigener Ehemann etwas davon wusste. Harald Stölting lacht: „Ihre Tante hat es mir irgendwann verraten. Da waren wir schon 25 Jahre verheiratet und über 30 Jahre ein Paar!“

Margaret und Harald Stölting bei ihrer Hochzeit 1982 in Ghana. hfr Margaret und Harald Stölting bei ihrer Hochzeit 1982 in Ghana.

Dabei war Harald Stölting oft in Margarets Heimat Ghana und kennt ihre Familie. Als ehemaliger Seemann war er in den 70er Jahren vor der westafrikanischen Küste unterwegs und hatte Margaret bei einem Aufenthalt kennengelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, betonen sie beide. Von Anfang an war klar, dass sie heiraten würden.

Mit Ghanas König Osei Tutu II. ist Margaret Stölting verwandt

Harald Stölting lernte Margarets Eltern und ihre jüngeren Geschwister kennen. Dass die Familie groß ist und weit verzweigt, wusste er. Nicht jedoch, dass Margaret Teil der Herrscherdynastie des Volkes der Aschanti ist. Mit König Osei Tutu II. ist sie verwandt.

Ghanas Ex-Präsident John Kufuor ist ihr Onkel. Wenn „Adekyie“ („Prinzessin“) Margaret nicht 1982 mit ihrem Mann nach Deutschland gezogen wäre, dann wäre sie heute vermutlich Königin von Kodie, einer Kleinstadt im Distrikt Afigya-Kwabre South nahe der Metropole Kumasi.

Florian Quandt Mit ihm ist Margaret Stölting verwandt: Ghanas König Osei Tutu II.

Ganz vergleichbar mit einem europäischen Adelstitel ist Margarets Prinzessinnen-Rolle nicht, betont sie. „Ich bin kein Georg Friedrich Prinz von Preußen und keine Lady Diana“, lacht Margaret Stölting. Vielmehr gehe es um Aufgabenstellungen innerhalb der Familienstruktur.

Konflikte schlichten zählt zu Margaret Stöltings royalen Pflichten

So reise sie mindestens einmal im Jahr für einige Wochen in die Heimat, um ihren royalen Pflichten nachzukommen. Sie nimmt an Zeremonien teil, schlichtet Konflikte und trifft wichtige Entscheidungen. „Damit macht man sich nicht immer beliebt“, erzählt sie. Sie versuche immer, sich alle Seiten und Positionen anzuhören, bevor sie ein Urteil fällt. „Ich muss immer viel reden“, stöhnt sie. Aber am Ende zählt ihr Wille. Die Untergebenen akzeptieren ihn.

Es ist ein Leben in zwei Welten, zwischen denen Margaret Stölting balanciert. Während in Deutschland kaum einer weiß, dass sie eine Prinzessin ist, weiß wiederum auch in Ghana keiner, dass sie Putzen gehe. „Um Himmelswillen!“, sagt sie und greift als gläubige Christin an das Kreuz, das an einer Kette um ihren Hals hängt. „Die Menschen wissen, dass ich arbeite, aber nicht was.“ Auch in Ghana gehört Saubermachen nicht zu den angesehensten Berufen.

Der ganze Stolz der Prinzessin aus Ghana sind ihre neun Enkelkinder

Zu dem Job im „Duckdalben“ kam Margaret Stölting, weil ihr Mann, der sich nach seiner Zeit als Seemann zum Sozialarbeiter ausbilden ließ, 1986 neben Diakon Jan Oltmanns zu den Gründern des Seemannsclubs gehörte. Mit den beiden damals noch kleinen Söhnen begleitete ihren Mann oft zur Arbeit.

Weil die Kinder viel Schmutz machten, fing Margaret an, ihnen hinterher zu putzen. Als sie ihren Radius dabei immer weiter vergrößerte, beschloss der Kirchenkreis Harburg der Nordelbischen Kirche, die junge Mutter als Putzfee ordentlich anzustellen.

Das blieb sie bis zu ihrem Renteneintritt. In Zukunft werden die royalen Pflichten wieder eine größere Rolle spielen. Schon bald wird die Prinzessin wieder nach Ghana reisen, um einen Streit zu schlichten. Diesmal für sechs Monate. Länger will Margaret Stölting aber auf keinen Fall in Ghana bleiben. Dafür hat sie wiederum zu viele Verpflichtungen in Hamburg. Sie hat hier neun Enkelkinder, um die sie sich kümmert.

Thronfolger werden die Kinder und Enkelkinder der Stöltings aber nicht. Auch wenn das dynastische Erbe im Volk der Ashanti matrilinear weiter vererbt wird, so gibt es jedoch einen Haken: Durch Harald Stölting Adern fließt kein blaues Blut. Seine Mutter Anneliese war eine Deutsche, sein Vater US-Soldat. Dafür heißt die älteste Enkelin zu Margrets großer Freude mit Vornamen Ashanti. Ihr Bild hängt riesengroß bei den Stöltings im Wohnzimmer – denn sie ist Opa und Omas kleine Prinzessin.