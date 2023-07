Wohnungen, Grundstücke, Projekte: Die Saga will ordentlich zukaufen, wie Vorstandssprecher Thomas Krebs auf der Präsentation der Jahresbilanz 2022 ankündigte. Hamburgs städtische Wohnungsgesellschaft will nun davon profitieren, dass sich derzeit viele Investoren aus der ächzenden Immobilienbranche zurückziehen – und freut sich über eine überraschend große Auswahl.

Wohnungen, Grundstücke, Projekte: Die SAGA will ordentlich zukaufen, wie Vorstandssprecher Thomas Krebs am Freitag auf der Präsentation der Jahresbilanz 2022 ankündigte. Hamburgs städtische Wohnungsgesellschaft will davon profitieren, dass sich derzeit viele Investoren aus der ächzenden Immobilienbranche zurückziehen – und freut sich über eine überraschend große Auswahl.

„Wir kaufen antizyklisch“, so der SAGA-Chef. „Es war absehbar, dass die Blase platzen wird und man günstig an viele Assets kommt, aber das Angebot ist größer als erwartet.“ Viele Investoren wollen ihre Immobilienprojekte und Grundstücke loswerden, weil Zinsen und Baukosten ihnen um die Ohren fliegen. Gut für die SAGA: „Wir haben Assets im Wert von mehr als einer Milliarde Euro in der Pipeline“, sagt Thomas Krebs. Das bedeutet: So viele Anlagen könnten für einen Kauf in Frage kommen und werden nun unter die Lupe genommen.

Tatsächlich interessant werden könnten am Ende voraussichtlich Objekte im Wert von 500.000 Euro. Bis Ende des Jahres könnten Zukäufe in Höhe von 250 Millionen Euro unter Dach und Fach sein. „Wir haben uns günstige Finanzierungen gesichert“, antwortet der Vorstandssprecher etwas ausweichend auf die Frage, wie die Einkaufstour bezahlt werden soll.

Dr. Thomas Krebs, Sprecher des SAGA-Vorstandes

Wie viele Bestandswohnungen hinzukommen werden und um welche Grundstücke die SAGA verhandelt, das sei noch geheim. Nur eines verrät der SAGA-Chef: „Das Holstenquartier ist nicht darunter.“ Dessen Investor, die Skandal geschüttelte Adler-Group, machte zuletzt durch eine Razzia von sich reden, bei der es unter anderem um Marktmanipulation und Untreue ging.

SAGA macht 218 Millionen Euro Gewinn

Insgesamt zeigte Krebs sich erfreut über das vergangene Jahr, trotz der „historischen Krise in der Immobilienwirtschaft“. Der Gewinn lag 2022 bei 218 Millionen Euro (im Vorjahr waren es noch 226 Millionen). An die Stadt überwies die SAGA im vergangenen Jahr 25 Millionen Euro an Ausschüttungen. Der Umsatz lag bei knapp 1,09 Milliarden Euro, rund 467 Millionen Euro wurden in Sanierungen und Neubauten investiert. Insgesamt wurden 1014 Wohnungen fertiggestellt und 955 Neubauten begonnen.

Architekten würden SAGA-Quartiere auf Möglichkeiten der Nachverdichtung „durchkämmen“ und hätten auf diese Weise Potential für 350 zusätzliche Wohnungen gefunden.

Kaltmiete im Schnitt bei 7,07 Euro pro Quadratmeter

Auch bezüglich der SAGA-Mieten lobte sich der Vorstandssprecher: Die durchschnittliche Kaltmiete lag im vergangenen Jahr bei 7,07 Euro pro Quadratmeter (2020: 6,84 Euro) und damit mehr als 25 Prozent unter dem Mittelwert des Hamburger Mietenspiegels. Freifinanzierte Neubauwohnungen kosten bei der SAGA 12 bis 13 Euro pro Quadratmeter.

Leerstand gibt es keinen, so gut wie jeder Quadratmeter ist vermietet – gleichzeitig sind auf dem SAGA-Portal mehr als 70.000 Wohnungssuchende registriert. Wer einmal eine städtische Wohnung ergattert hat, zieht möglichst nicht wieder aus: Bei mehr als 138.000 Wohnungen gab es im vergangenen Jahr nur 7000 Einzüge – und jeder Zehnte nutzte das SAGA-Tauschprogramm und zog nur von einer in eine andere SAGA-Wohnung.