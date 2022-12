Wow! Was für ein Design – und dazu diese Farben. Ich war einfach hin und weg, als ich diese „Sputnik“-Lampe auf dem Berliner Flohmarkt am Ostbahnhof entdeckte und für 75 Euro kaufte. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Leuchte nicht nur ein Design-Objekt ist, sondern auch ein interessantes Propaganda-Teil sowjet-russischer Geschichte.

Auf dem schwarzen Plastiksockel befinden sich nämlich elf kleine Darstellungen, beginnend mit einem Kopf von Revolutionsführer Lenin (1870-1924). Als Symbol für die russische Revolution folgen dann die Darstellung des Panzerkreuzers „Potemkin“ und die Jahreszahl 1917.

Dann sieht man auf einem Bildchen erst einen Menschen, der einen Pflug zieht, und danach einen Trecker. So wird der technische Fortschritt in der Landwirtschaft im ersten sozialistischen Staat der Erde gezeigt. Es folgt ein Bild mit Strommasten als Symbol der Elektrifizierung des Riesenreichs. Dann ist ein Schwert, welches ein Hakenkreuz zerschlägt, dargestellt: Symbol des Sieges über Hitler-Deutschland 1945.

Schließlich sind Wohnhäuser und ein Eisbrecher abgebildet. Sie sollen das Wohnungsbauprogramm der KPdSU und die Erforschung der Arktis darstellen. Der Bilderzyklus endet mit einer Aufschrift des 23. Parteitags 1966 und einem Kosmonauten.

„Sputnik“-Lampe: Erinnerung an die Eroberung des Weltalls

So viel Propaganda auf einer Leuchte. Was sollte das alles? Um die Symbolik zu erklären, müssen wir ins Jahr 1957 zurückgehen. Am 4. Oktober waren die Russen die Ersten im Weltall. Sie schickten den Mini-Satelliten „Sputnik 1“ (58 Zentimeter Durchmesser) mit einer Interkontinentalrakete ins All. Der nur 84 Kilogramm schwere Erdtrabant sendete 21 Tage lang Kurzwellen-Signale und verglühte 92 Tage nach dem Start, als er wieder in tiefere Schichten der Erdatmosphäre eintrat.

Der Westen war mitten im Kalten Krieg alarmiert. Sogar von einem regelrechten „Sputnik-Schock“ war die Rede. Der führte zur Forcierung des US-Raumfahrtprogramms und zur Gründung der NASA.

Die Russen aber waren über ihren Erfolg so stolz, dass sie Spieluhren, Tisch-Deko, Armbanduhren oder eben Leuchten mit Sputnik-Symbolen als Souvenir unters Volk brachten. Deswegen ist meine Flohmarkt-Lampe eben nicht nur eine Leuchte, sondern ein Symbol für die angebliche Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus.