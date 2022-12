„Ich-Geschichten“ finde ich als Journalist grenzwertig. Ich bin eher der klassische Reporter, der vor Ort recherchiert und aufschreibt, was er sieht oder was die Menschen einem mitteilen. Doch bei dieser Story komme ich einfach nicht drum herum. Ende der 80er Jahre war ich stolzer Besitzer der kurzen Hamburger Polizei-Lederjacke mit coolem Webpelzfutter in Ozelot-Design. Leider habe ich das legendäre Teil dann in den 1990er Jahren für 50 Mark (25 Euro) auf dem Flohmarkt verscherbelt. Und doch war es kein Abschied für immer! Mit Riesenglück ergatterte ich jetzt eine Jacke für nur 60 Euro bei Ebay – und bin überglücklich. Lesen Sie hier die Geschichte eines einzigartigen Kleidungsstücks, das neben Tausenden Schutzleuten auch die Hells Angels und Jan Fedder schätzten und das in Winterhude sogar einmal einem Polizisten das Leben gerettet hat.

Die Uniform der Hamburger Polizei ist legendär. MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel erzählt die Geschichte der Kult-Jacke, die 1959 entworfen wurde und seither für viele besondere Momente sorgte.

„Ich-Geschichten“ finde ich als Journalist grenzwertig. Ich bin eher der klassische Reporter, der vor Ort recherchiert und aufschreibt, was er sieht oder was die Menschen einem mitteilen. Doch bei dieser Story komme ich einfach nicht drum herum. Ende der 80er Jahre war ich stolzer Besitzer der kurzen Hamburger Polizei-Lederjacke mit coolem Webpelzfutter in Ozelot-Design. Leider habe ich das legendäre Teil dann in den 1990er Jahren für 50 Mark (25 Euro) auf dem Flohmarkt verscherbelt. Mit Riesenglück ergatterte ich jetzt eine Jacke für nur 60 Euro bei Ebay – und bin überglücklich. Lesen Sie hier die Geschichte eines einzigartigen Kleidungsstücks, das neben Tausenden Schutzleuten auch die Hells Angels und Jan Fedder schätzten und das in Winterhude sogar einmal einem Polizisten das Leben gerettet hat.

Legendäre Jacke wurde 1959 entworfen

In den 1950er Jahren traten Schutzpolizisten bundesweit noch in der biederen Uniformjacke mit Schlips und Kragen auf. Das war bei körperlichen Auseinandersetzungen ziemlich unpraktisch. Dauernd wurde der sogenannte „Viertaschenrock“ beschädigt, Knöpfe abgerissen. 1958 war die Feuerwehr in München schon weiter. Die Männer trugen robuste halblange Lederjacken der Firma Erdmann Lederbekleidung. Deren Inhaber Hans-Werner Erdmann unterhielt sich damals bei der Weihnachtsfeier im Münchner Polizeipräsidium mit dem Polizeipräsidenten und fragte, warum es zugelassen werde, dass „Halbstarke“ bei Einsätzen der Funkstreifenbesatzungen dauernd die Uniformen zerrissen. Dabei biete die Firma Erdmann doch so schöne robuste Lederjacken für den Dienstgebrauch an. Nach zwei, drei Glühwein war man sich einig und die Firma Erdmann entwickelte 1959 eine spezielle kurze Lederjacke für die Besatzungen der Streifenwagen der Isar-Metropole. Die „Funkstreifenjacke kurze Form“ war versehen mit zwei langen Brusttaschen für Handschuhe und „Merkbuch“, aber ohne Seitentaschen. Der Grund: Die Polizisten sollten im Dienst ihre Hände nicht ungebührlich in die Jackentaschen stecken.

Hirschbiegel Diese Beamten tragen 1977/78 bei einer Demo und einem Überfall die Jacke von „Leder Roth“ und dazu dunkelblaue Stoffhosen. Diese Beamten tragen 1977/78 bei einer Demo und einem Überfall die Jacke von „Leder Roth“ und dazu dunkelblaue Stoffhosen.

„Isar“ war der Rufname der Münchner Funkstreifenwagen und der bürgerte sich auch schnell für die Jacken ein, die bald schon Kultcharakter hatten. Spätestens ab 1961, als die Filmfigur des bayerischen Polizeimeisters Alois Huber in der ARD-Serie „Funkstreife Isar 12“ mit der Erdmann-Jacke im Streifenwagen BMW 501 („Barockengel“) unterwegs war, wurde die schwarze Lederjacke populär.

Beatles liebten die Erdmann-Jacken

Nun hatte die Münchner Firma Erdmann Lederbekleidung auch zwei Geschäfte in Hamburg, und zwar am Steindamm 4 und an der Reeperbahn 155. Dort kauften auch die Beatles ihre Lederjacken, aber das ist eine andere Geschichte ​…

Hirschbiegel Richtige Demo-Klamotten hatte die Hamburger Polizei 1978 noch nicht: Diese Beamten tragen bei einer Hausbesetzung an der Weidenallee (Eimsbüttel) die Lederjacken der Firma Roth. Richtige Demo-Klamotten hatte die Hamburger Polizei 1978 noch nicht: Diese Beamten tragen bei einer Hausbesetzung an der Weidenallee (Eimsbüttel) die Lederjacken der Firma Roth.

Hamburgs Schutzpolizisten guckten da jedenfalls sehnsüchtig auf die schicken schwarzen Lederjacken, während sie noch in den ziemlich steifen dunkelblauen Uniformröcken Streife laufen mussten. Erst gab es innerhalb der eher konservativen Polizei noch Vorbehalte, man wollte ja nicht, dass die Beamten „Rocker“ oder „Rowdys“ ähnelten. Doch 1965 ließ sich der Hamburger Polizeipräsident Jürgen Frenzel erweichen und ließ bei Erdmann 1500 dieser Jacken für die Beamten des „Motorisierten Streifendienstes“ – also die Peterwagen-Besatzungen – bestellen.

Die Hamburger „Schupos“ waren begeistert und schnell mussten weitere Jacken her.

1978 rettete die Jacke einem Schupo das Leben

Und da kommt das Hamburger Unternehmen „Leder Roth“ am Jaguarstieg (Stellingen) ins Spiel. Die Firma schnappte sich den Folgeauftrag und schneiderte fortan Tausende praktische Dienstjacken nach Münchner Vorbild und Roth führte das coole Webpelzfutter im Ozelot-Design ein.

Marius Rooer Ausgestellt im Polizeimuseum: die Jacke, die 1978 einem Polizisten (24) das Leben rettete Ausgestellt im Polizeimuseum: die Jacke, die 1978 einem Polizisten (24) das Leben rettete

Der pensionierte Hamburger Polizist Paul Tinner (79) erinnert sich: „Ich war 1965 Fahrer eines Funkstreifenwagens Ford 17m („Badewanne“) in Altona und trug die Jacke mit Stolz. Sie war extrem praktisch und robust.“

Das könnte Sie auch interessieren: Neben der Leiche lag ein Brief: „Die letzte Kugel ist für mich“

Am 21. Januar 1978 rettete die Lederjacke am Winterhuder Markt sogar einem Polizisten das Leben. Der damals 24 Jahre alte Polizeimeister Jürgen T. wollte eine vermeintliche Rezeptfälscherin in der „Glocken-Apotheke“ festnehmen. Bei der Frau handelte es sich allerdings um die 21-jährige RAF-Terroristin Christine Kuby. Die zog eine großkalibrige Colt-Pistole und schoss dem Beamten in die Brust. Doch in der Brusttasche der schweren Lederjacke, vor dem Herzen des Polizisten, befand sich sein dickes „Merkbuch“. Dieses Notizbuch und der spezielle Schnitt der Brusttaschen retteten ihm das Leben. Der Beamte und ein Kollege schossen zurück, trafen die Frau in Arm und Unterleib. Die Jacke, die einem Hamburger Schutzmann das Leben gerettet hat, wird heute im Polizeimuseum in Alsterdorf ausgestellt.

Erdmann Lederbekleidung Einkleidung der ersten Hamburger Schupos mit den Lederjacken im Erdmann-Laden auf dem Kiez. Das Foto entstand 1965/66. Einkleidung der ersten Hamburger Schupos mit den Lederjacken im Erdmann-Laden auf dem Kiez. Das Foto entstand 1965/66.

Rund 30 Jahre lang kamen die Polizeijacken in Hamburg fortan von der 1934 gegründeten Firma „Leder Roth“. 1976 schneiderten bis zu 70 Näher dann erstmals auch die neue lange Lederjacke für die Hamburger Polizei und das bedeutet bald das Aus für die kultigen kurzen Modelle.

Ab 1982 durften die kurzen Lederjacken nicht mehr getragen werden

Die Peterwagenbesatzungen leisteten hinhaltenden Widerstand und trugen die kurze Variante trotz Umtausch-Anweisung einfach weiter. Bis am 1. April 1982 eine strikte Dienstanweisung der Polizeiführung erging: Das Tragen der kurzen Jacken sei ab sofort untersagt. In Bayern war die Polizeiführung lockerer, es gibt dort heute tatsächlich noch Ordnungshüter, die stolz ihre originale kurze Erdmann-Jacke im Dienst tragen.

Nach dem Umstieg auf die lange Jacke erschienen Hamburger sogar auf der Davidwache und boten den Beamten 500 Mark (250 Euro) für das auszusondernde kurze Modell. Nicht wenige Schupos konnten nicht widerstehen, nahmen ein Messer, trennten noch im Wachraum das Polizeiabzeichen vom Ärmel der Jacke und verkauften das gute Stück.

Florian Quandt Zur Person MOPO-Verleger Arist von Harpe (43, l.) und Chefreporter Thomas Hirschbiegel (62) sind Vintage-Fans. Sie lieben alte Autos, Uhren aus den 1970er Jahren und Klamotten mit Geschichte. Hier posieren beide in ihren bei Ebay ergatterten alten Polizei-Dienstjacken. Oft werden die nicht angeboten, viele Beamte haben die Jacken nach der Pensionierung weiter getragen.

Und heute erscheint noch mancher Biker oder pensionierte Polizist mit einer alten Jacke bei Florian Roth an der Kieler Straße 244. Dort im Motorradbekleidungsgeschäft „IXS” steht der 47-Jährige in einem eigenen Shop hinterm Tresen und repariert auf Wunsch die alten Modelle des 2008 aufgegebenen Familienunternehmens. Wer will, der kann sich auch heute noch das legendäre Polizeimodell nach Maß anfertigen lassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutbad vor 21 Jahren: Plötzlich zündet der Geiselnehmer eine Handgranate

Ach ja, und einer, der eine (allerdings lange) Jacke von Roth für seine Rolle in der TV-Serie „Großstadtrevier“ trug, das war Jan Fedder (1955-2019). Privat zog der Schauspieler allerdings gern das kurze Modell an. Hamburgs Polizei war stolz darauf. Weniger stolz waren die Ordnungshüter über ganz andere Fans der „Streifenwagen-Jacke“: Die Hells Angels liebten die Erdmann/Roth-Jacken und trugen oft ihre Jeans-„Kutten“ mit den Rocker-Symbolen darüber.