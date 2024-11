Auf den ersten Blick erinnern sie ein bisschen an Matrosen oder an den gut gekleideten Onkel auf der Familienfeier mit ihren blauen Hemden, den Hosenträgern und den grauen Baskenmützen und Fliegen. Tatsächlich begleiten sie aber kein Schiff beim Ausfahren und kein Kind auf dem Weg zur Taufe, sondern Menschen auf ihrem letzten Weg. Als erste in Deutschland tragen die Hamburger Sargträger nicht mehr nur die klassische schwarze Kluft bei ihrer Arbeit. Und sind damit Teil einer „kleinen Revolution“ in der Branche – sagen sie zumindest selbst.