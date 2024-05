Es sind ja oft die ganz kleinen Dinge, die einem auf dem Flohmarkt große Freude bereiten. So erstand ich auf der „Flohschanze“ an der Feldstraße ein „Hamburger Merkbuch“ aus dem Jahre 1950 – für gerade einmal einen Euro! Für einen Sammler wie mich ist diese feine Hamburgensie natürlich viel, viel mehr wert. Und auch ein gruseliger Tipp ist darin zu finden.

Von „Amt für Arbeitsschutz“ über Krankenhäuser und Gefängnisse bis zu Hamburger Zeitungen – das Büchlein enthält allerlei wichtige Adressen und Telefonnummern. Damals gab es zehn Tageszeitungen in der Stadt, darunter die „Norddeutschen Nachrichten“, „Hamburger Echo“, den „Hamburger Lokal Anzeiger“ und die „Hamburger Volkszeitung“. Die MOPO war damals auch schon auf dem Markt, sie war gerade ein Jahr alt und als Adresse war Speersort 1 angegeben – das Pressehaus.

Das Merkbuch hat 62 Seiten und ist voller Kleinanzeigen.

Neugierig blätterte ich weiter und fand eine Seite mit dem Titel „Rufe den Arzt, aber hilf auch selbst sofort!“ Dort erfuhr ich, was bei einer Alkoholvergiftung zu tun ist: „Starker schwarzer Kaffee zur Belebung des Herzens. Ansonsten den Rausch ausschlafen lassen.“ Na denn. Etwas gruselig sind die Tipps beim Auffinden eines Erhängten: „Fest zupacken und mit Vorsicht abschneiden. Sofort frische Luft. Rückenlage, künstliche Atmung einleiten.“

Herrliche Kleinanzeigen aus dem Jahr 1950

Besonders reizvoll fand ich die vielen kleinen Anzeigen in dem Merkbuch. So wirbt da ein Möbelladen am Mühlenkamp 41: „Merke ein für Allemal – Möbel nur von Versendaal“. Ein Konkurrent gleich um die Ecke, nämlich am Lübecker Tor, dichtet: „Wer zu sparen versteht, seine Möbel bei J.F.C. Freitag ersteht.“ Eine Firma am Steindamm 91 bietet preisgünstige Gummimäntel an. Ein Pharmazeut wiederum preist sein Mittel „Halloo Wach“ gegen Müdigkeit an. Der Preis: 90 Pfennig.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs.

Noch ein paar schöne Anzeigen? Die „Merkbuch-Lotterie“ verspricht: „Zaubern auch Sie sich Glück ins Haus“. Der Hauptgewinn: „Ein fabrikneuer Volkswagen.“ Die Konsumgenossenschaft „Produktion“, Beim Strohhause 32, wirbt mit „schneller Einkauf durch Selbstbedienung“. Das war vor 74 Jahren noch etwas Neues.

Laut lachen musste ich bei einer Anzeige für eine Autobahnraststätte: „Achtung Autobahnfahrer Hamburg–Lübeck. Gaststätte Buddikate. Altbekannt und gern besucht. Größter Parkplatz an der Autobahn. Von hier herrliche Wanderungen!“ Wer hätte das gedacht!? Sonst bin ich für Wanderungen immer lieber in den Harz gefahren. Ab jetzt lege ich dann wohl direkt an der Autobahn los. Idyllisch!