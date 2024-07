Unsere Autorin (20) lebt noch nicht lange in Hamburg. Soziale Kontakte hat sie noch keine, stattdessen verbringt sie die meiste Zeit vor dem Handy, wenn sie nicht gerade arbeitet. Unsere Autorin ist einsam. Laut einer Studie fühlt sich die Hälfte (46 Prozent) der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 genau so. An diesem Zustand etwas zu ändern, ist schwieriger als man denkt.