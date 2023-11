Er hat Hunderten, wenn nicht Tausenden Hamburgern Anker, Rosen und Herzen auf die Haut gemalt. Manche Bürger laufen dank ihm mit nackten Schönheiten auf dem Arm oder ganzen Unterwasserlandschaften auf dem Rücken herum, Haie und Wale inbegriffen. Nun aber, nach vier Jahrzehnten, denkt der „Van Gogh der deutschen Tattoo-Szene“ ans Aufhören. Eine Ära, die zu Ende geht.

Noch steht nicht exakt fest, wann Günter Götz (69) in den Ruhestand wechselt. Ein bisschen hängt das auch davon ab, wann es ihm gelingt, das Haus auf St. Pauli zu verkaufen, in dem er vier Jahrzehnte lang Deutschlands älteste Tätowierstube betrieb.

Von seiner Maklerin Miriam Bersuch aus Tostedt erfahren wir, wie hoch der angedachte Kaufpreis ist: 1,85 Millionen Euro – „meine Rente“, wie Götz augenzwinkernd bestätigt.

1951 wurde sie hier eröffnet: Deutschlands älteste Tätowierstube. In dem 1889 erbauten Haus lebte früher ein reicher Kapitän. Bettina Blumenthal 1951 wurde sie hier eröffnet: Deutschlands älteste Tätowierstube. In dem 1889 erbauten Haus lebte früher ein reicher Kapitän.

Sorgen, der Beginn seines Rentnerlebens könnte dazu führen, dass das Traditions-Tattoo-Studio bald der Vergangenheit angehört, zerstreut Götz gleich wieder. „Nein, das heißt es nicht“, sagt er. „Einen Nachfolger gibt es bereits. Schon 2019 habe ich die Geschäftsführung abgegeben, war also zuletzt Angestellter im eigenen Laden. Der neue Inhaber wird weitermachen und die Tradition fortführen!“

privat/Repro: Bettina Blumenthal Günter Götz (l.) bei der Arbeit. Eine Aufname aus den 80er Jahren. Günter Götz (l.) bei der Arbeit. Eine Aufname aus den 80er Jahren.

Bettina Blumenthal Hamburger Berg 8: In diesem Gebäude befindet sich Deutschlands älteste Tätowierstube. Jetzt steht das Haus, in dem sich auch noch vier sanierte Wohnungen befinden, zum Verkauf. Hamburger Berg 8: In diesem Gebäude befindet sich Deutschlands älteste Tätowierstube. Jetzt steht das Haus, in dem sich auch noch vier sanierte Wohnungen befinden, zum Verkauf.

privat/Repro: Bettina Blumenthal Anfang der 70er Jahre: Herbert Hoffmann (l.), der Onkel von Günter Götz, mit zwei Kunden. Von Herbert Hoffmann hat Götz die älteste Tätowierstube Deutschlands 1984 übernommen. Anfang der 70er Jahre: Herbert Hoffmann (l.), der Onkel von Günter Götz, mit zwei Kunden. Von Herbert Hoffmann hat Götz die älteste Tätowierstube Deutschlands 1984 übernommen.

privat/Repro: Bettina Blumenthal Tätowierer Karl-Hermann Richter: Von ihm hat Günter Götz sein Handwerk gelernt Tätowierer Karl-Hermann Richter: Von ihm hat Günter Götz sein Handwerk gelernt

Bettina Blumenthal Wenig bekleidete Damen: Tätowiervorlagen aus der ältesten Tätowierstube Deutschlands. Wenig bekleidete Damen: Tätowiervorlagen aus der ältesten Tätowierstube Deutschlands.

Bettina Blumenthal Farben zum Tätowieren. Farben zum Tätowieren.

Bettina Blumenthal Tätowiermaschine: ein etwas älteres Modell, das heute kaum noch verwendet wird. Tätowiermaschine: ein etwas älteres Modell, das heute kaum noch verwendet wird.

Bettina Blumenthal So sehen moderne Tätowiermaschinen aus. So sehen moderne Tätowiermaschinen aus.

privat/Repro: Bettina Blumenthal Arbeiteten beide seit den 70er Jahren in Deutschlands ältester Tätowierstube: Albert Cornelissen und Karl-Hermann „Karlmann“ Richter, die beide ganzkörpertätowiert waren. Arbeiteten beide seit den 70er Jahren in Deutschlands ältester Tätowierstube: Albert Cornelissen und Karl-Hermann „Karlmann“ Richter, die beide ganzkörpertätowiert waren.

Das Gründerzeithaus – Adresse: Hamburger Berg 8 – wurde 1889 erbaut und gehörte anfangs einem reichen Kapitän. Den Krieg hat es gut überstanden. Als einmal direkt gegenüber eine Bombe einschlug, soll die gesamte Häuserreihe einen regelrechten Satz in die Höhe gemacht haben, aber alles blieb heil. So konnte 1951 im hinteren Teil des Erdgeschosses ein gewisser Paul Holzhaus ein Tätowierstudio eröffnen. Damals waren die Geschäftspraktiken noch ziemlich unkonventionell. Es heißt, dass Koberer betrunkene Seeleute auf der Straße anquatschten, sie zu Tätowierungen überredeten und ihnen im Nebenraum die Taschen leer machten, während Holzhaus ihnen einen Anker verpasste.

Irgendwann hat Holzhaus den Laden an den Tätowierer Herbert Hoffmann verkauft, Günter Götz‘ Onkel. „Schon als kleiner Junge habe ich gerne gezeichnet“, erzählt Götz, „und als mein Onkel einen Nachfolger für seinen Laden suchte, habe ich aus meinem Hobby einen Beruf gemacht.“

Anfang der 80er Jahre, als Günter Götz den Laden übernahm, gab es in Hamburg 15, 16 Tätowierer. Inzwischen sollen es 1000 sein – nicht mitgerechnet diejenigen, die das Gewerbe unangemeldet im heimischen Badezimmer oder in der Küche betreiben. Die Konkurrenz in der Branche ist also riesig. Das ist auch der Grund, weshalb es trotz des Booms, den das Tattoo seit einigen Jahren erlebt, keine Schlangen vor den Studios gibt.

An ein paar Grundsätzen hat Günter Götz in seiner langen Berufstätigkeit immer festgehalten: Dazu gehört, dass er sich stets weigerte, Tätowierungen im Gesicht, am Hals oder auf den Händen zu machen. „Ich hatte mal einen Kunden, der war im öffentlichen Dienst tätig und wollte ein Kopf-Tattoo. Mein Angebot lautete: Komm wieder, wenn du pensioniert bist… Er ist dann tatsächlich wiedergekommen und ich habe ihm seinen Wunsch erfüllt.“

Günter Götz (69, r.), vier Jahrzehnte Betreiber der ältesten Tätowierstube Deutschlands, geht in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es längst: Sebastian Makowski (48, l.), leitet das Geschäft bereits seit 2019. Bettina Blumenthal Günter Götz (69, r.), vier Jahrzehnte Betreiber der ältesten Tätowierstube Deutschlands, geht in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt es längst: Sebastian Makowski (48, l.), leitet das Geschäft bereits seit 2019.

Günter Götz’ Nachfolger heißt Sebastian Makowski: Was hat ihn, den alle nur „Sebi“ nennen, ins Tätowierer-Gewerbe verschlagen? „Zufall“, sagt der 48-Jährige. „Ich bin gelernter Landschaftsgärtner. Ich wollte eigentlich Landschaftsarchitektur studieren, musste aber auf meinen Studienplatz warten.“ Da habe er Günter kennengelernt und als Praktikant bei ihm angefangen. „Ich weiß noch, wie es war, als ich dem ersten Kunden ein Tattoo stechen sollte. Ich habe so gezittert – die Linien musste Günter ziehen, so nervös war ich. Ich habe nur die Flächen ausgemalt.“ Er lacht.

Mehr als 20 Jahre später gilt Makowski als echter Überflieger in der Tattoo-Szene – ähnlich wie sein Lehrmeister. Das ist auch gut so, denn damit dürfte die Zukunft der ältesten Tätowierstube Deutschlands gesichert sein.

Und was macht Günter Götz, wenn er in Rente ist? „Dann verlebe ich einen ruhigen Lebensabend zuhause in Rosengarten. Und zwischendurch besuche ich meinen Nachfolger und bitte ihn, mir meinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen: Auf der rechten Schulter möchte ich gerne noch einen Hirschkäfer gestochen haben.“