Der kleine, magere Mann im schwarzen Hemd ist ein Profi, in mehreren Ländern bereits verurteilt, auch in Hamburg ging er laut Staatsanwaltschaft auf Diebestour. Im Visier: Jil Sander, berühmte Modedesignerin mit einer Villa in Winterhude. Dort scheiterte er an aufmerksamen Passanten, doch in einer anderen Villa hatte er Erfolg – und erbeutete einen Millionenschatz. Der Fall sorgte für Schlagzeilen, die Opfer leiden noch heute. Dass der 29-jährige Angeklagte in den Knast geht, ist schon jetzt sicher.

Die Bande, zu der der Angeklagte gehören soll, ist mit allen Wassern gewaschen. Mehrere Villen wollte sie in Hamburg im Frühjahr 2021 ausräumen, fünf Versuche sind insgesamt dokumentiert.

Einbrecher versuchen, bei Jil Sander einzusteigen

Das hat nicht immer geklappt. Am 23. Februar 2021 versuchten vier Männer, in die Villa von Jil Sander einzubrechen. Eine Alarmanlage vertrieb die Panzerknacker. Die Modedesignerin bekam den Einbruchsversuch erst mit, als Polizisten an ihrer Tür klingelten. Passanten hatten die Beamten alarmiert.

In der Bebelallee in Winterhude hatte die Bande ein paar Tage später mehr Erfolg. Er war gerade mit seinem Partner zum Essen mit Freunden aufgebrochen, erzählt eines der Opfer, ein 67 Jahre alter Unternehmer, vor Gericht. Da bemerkte die Haushälterin, dass die Hunde der Männer völlig aufgeregt gewesen seien. Später stellte sich heraus, dass die Diebe offenbar genau in diesem Moment die Schränke des Paares plünderten – und dabei Schmuck, Geld und 31 (!) Uhren erbeuteten. Wert der Preziosen: eine Million Euro!

Bande macht in Villa Millionenbeute

Die Folgen des Einbruchs gehen für den Geschädigten aber viel weiter. Er leidet bis heute, fühlt sich in seinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher. Der 67-Jährige traut sich im Dunkeln nicht mehr auf die Terrasse und hat Probleme, zu schlafen.

Ein mutmaßlicher Komplize des Angeklagten war schon 2023 geständig. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Er wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern.

Allerdings hat er noch einiges andere auf dem Kerbholz: In den Niederlanden muss der 29-Jährige noch 20 Monate in den Knast, in Frankreich ist eine Geldstrafe gegen ihn wegen Trunkenheit am Steuer offen – und ein Gericht in Berlin hat ihn wegen Einbruchs bereits zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Prozess geht weiter.