Ein wenig Normalität in Corona-Zeiten: Biergarten auf dem Spielbudenplatz eröffnet

Es kommt wieder etwas mehr Abwechslung in den Corona-Alltag. Am Mittwoch hat der Biergarten auf dem Spielbudenplatz seine Tore für Besucher geöffnet. Viele Hamburger nutzten gleich am ersten Tag die Gelegenheit und strömten auf den Platz, um ein kühles Getränk zu genießen.

Durch die Öffnung kehrt wieder ein bisschen Normalität zurück auf St. Pauli. Doch auch der Biergarten muss sich an die Corona-Regeln halten, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Wie die Betreibergesellschaft mitteilt, ist der Biergarten nur über einen zentralen Ein- und Ausgang erreichbar.

St. Pauli: Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen

Zudem müssen alle Gäste ihre Kontaktdaten hinterlegen. Etwa die Hälfte der üblichen Plätze stehen laut den Betreibern zur Verfügung. Zudem gibt es auf dem Platz die Möglichkeit, sich die Hände an einer Station zu desinfizieren.

„Darüber hinaus gelten natürlich auch auf dem Spielbudenplatz die bekannten Verhaltensregeln und Abstandsgebote“, heißt es in einer Mitteilung.

Doch von den vielen Auflagen ließen sich die Hamburger am ersten Öffnungstag nicht abschrecken. Fast alle Tische waren besetzt und auch das Wetter spielte mit.

Neben Bier und Cocktails können die Besucher an zwei Food-Trucks auf dem Gelände auch ihren Hunger stillen. Der Biergarten hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Mittwoch bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Wochenende von 13 bis 22 Uhr. (maw)