Die City Nord ist noch im Bau, der Elbtunnel entsteht gerade, und am Rande der Stadt werden Großwohnsiedlungen aus dem Boden gestampft. Hamburg Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Eine Stadt im Aufbruch. Mit dieser Zeit beschäftigt sich ein neuer Bildband des Historikers Joachim Paschen. Das Besondere daran: Das Buch besteht ausschließlich aus Luftbildern. Es sind die ersten Farb-Luftbilder, die je von Hamburg gemacht wurden. Sensationell. Schauen Sie selbst!

Wer den Band aufschlägt und zu blättern beginnt, begibt sich unwillkürlich auf einen Entdeckungsflug, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aufgenommen wurden die Fotos zwischen 1968 und 1971 vom damaligen Hamburger Landesbildstellen-Fotografen Herbert Eisenhauer – aus der Kanzel eines Polizeihubschraubers heraus. Die weitgehend unveröffentlichten Farbaufnahmen wurden eigens für dieses Buch aufwendig restauriert.

Medien-Verlag Schubert Blick auf das Justizforum am Sievekingplatz mit Oberlandesgericht, Zivil- und Strafjustizgebäude. Unten der Karl-Muck-Platz mit der von Segelschiffreeder Ferdinand Laeisz gestifteten Musikhalle.

Medien-Verlag Schubert Hier stoßen St. Pauli und Altona aufeinander. Die Straße links ist der Pepermölenbek. Die Wunden, die der Krieg hinterließ, sind hier noch nicht verheilt. Rechts von der Mitte die Kirche St. Pauli, unten links die St. Pauli-Fischauktionshalle, die 1971 abgerissen wurde. Sie war lange eine Art Konkurrenzbetrieb zur gleichnamigen Altonaer Fischauktionshalle, die sich nur wenige Meter daneben befindet.

Medien-Verlag Schubert Der Platz der Repubik in Altona. Wir sehen das Rathaus (unten) und den alten Altonaer Bahnhof (Mitte), der 1974 abgerissen und durch einen furchtbar hässlichen Neubau ersetzt wurde. Dazwischen erstreckt sich eine baumbestandene Grünanlage. Flankiert wird der Platz von der Museumsstraße mit dem Altonaer Museum und der Max-Brauer-Allee.

Medien-Verlag Schubert Das zwischen 1964 und 1967 errichtete Este-Sperrwerk bei Neuenfelde. Dahinter die Sietas-Werft. In den 60er Jahren ließen die gut 1000 Werftarbeiter jährlich vier bis fünf Schiffe vom Stapel laufen, darunter kleine Fahrgastschiffe und Fähren, später wurden auch immer mehr Containerschiffe aufgelegt. Inzwischen ist die Werft pleite.

Medien-Verlag Schubert Hier möchte jeder gerne wohnen: Rund 20 Villen säumen den Rondeelteich in Winterhude. Bebaut wurden die exklusiven Grundstücke mit Gärten zum Teich zwischen 1890 und 1910. Einige der alten Schlösschen mussten inzwischen modernen Mehrfamilienhäusern weichen.

Medien-Verlag Schubert Mitte der 1950er Jahre zeichnete sich im Zuge des Wirtschaftswachstums ein großer Bedarf an Büroflächen ab. Den Großkonzernen waren die Kontorhäuser in der Innenstadt zu klein geworden. Also plante Hamburg eine Bürostadt auf dem Reißbrett: die City Nord. Zu den ersten Gebäuden, die entstanden, gehörte das Verwaltungsgebäude der Hamburgischen Electricitätswerke (HEW, heute Vattenfall), rechts im Bild. Ein Entwurf des berühmten Designers Arne Jacobsen. Das Gebäude wurde 1969 bezogen.

Medien-Verlag Schubert Der Ausbau der 1919 gegründeten Universität in zentraler Lager zwischen Grindelallee und Schlüterstraße war seit Anfang der 50er Jahre beschlossene Sache. Unten rechts ein Studentenhaus mit Mensa und sozialen Einrichtungen. Daneben das Auditorium maximum, das von einer zwölf Zentimeter dünnen Betonschale überwölbt wird. In der Mitte der 14-geschossige Philosophenturm mit Hörsälen und Seminarräumen für die Geisteswissenschaften.

Medien-Verlag Schubert Trotz solider Bauweise wurde etwa die Hälfte der Speicherstadtgebäude im Krieg beschädigt oder gar zerstört. Die meisten Ruinen wurden rekonstruiert. Dazwischen entstanden Neubauten im modernen Stil, aber versehen mit Backsteinfassade. Noch keine Spur von der HafenCity, mit deren Bau 2001 begonnen wurde.

Medien-Verlag Schubert Das 1897 eingeweihte Rathaus: Weder Bombenkrieg noch Nachkriegsplanung haben dem Grundmuster der Hamburger Innenstadt viel anhaben können.

Medien-Verlag Schubert Zum ersten Mal Luftbilder der Stadt Hamburg in Farbe anzufertigen: Das ist der Aufrag, den Herbert Eisenhauser hat, damals Fotograf bei der Landesbildstelle Hamburg. 1968, 1970 und 1971 fliegt Eisenhauer an Bord eines Polizeihubschraubers über die Stadt und schießt unzählige Fotos.

Autor Joachim Paschen war von 1987 bis 2003 Direktor der Staatlichen Landesbildstelle. In seinen ersten beiden Bänden „Unser schönes Hamburg in Luftaufnahmen von 1930“ und „Hamburg in Luftaufnahmen von 1930, Bd. II“ hatte Paschen seinen Lesern die Stadt so präsentiert, wie sie sich vor dem Zweiten Weltkrieg darbot – wenige Jahre bevor die Bomben des Zweiten Weltkrieg sie in eine Trümmerwüste verwandelten.

„Hamburg im neuen Glanz“ ist der vierte Band einer Reihe mit historischen Luftbildern

In seinem dritten Buch, das den Titel „Hamburgs Wiederaufbau“ trug, beschäftigte sich Paschen mit Folgen des Krieges: mit den entsetzlichen Wunden, die die Bomben im Stadtbild gerissen hatten. Nun findet die Buchreihe mit dem vierten Band ihren (vorläufigen) Abschluss: Die nach den Zerstörungen im Bombenkrieg wiedererstandene Stadt erfindet sich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre völlig neu.

Mit „Hamburg im neuen Glanz“ ist Joachim Paschen ein Buch von so herausragender Qualität gelungen, dass der Betrachter es gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Ganz besonders spannend ist es, alle vier Bände nebeneinander zu legen und die Stadtansichten aus den verschiedenen Jahrzehnten miteinander zu vergleichen: Verblüffend zu sehen, wie sehr sich Hamburg gewandelt hat von 1930 bis heute. Und doch konnte sich die Stadt aller Veränderungen zum Trotz ihre ganz spezielle Identität bewahren.

Und hier nochmal im Überblick die vier Bücher mit historischen Luftaufnahmen aus Hamburg, die Joachim Paschen bislang im Medien-Verlag Schubert veröffentlicht hat:

Unser schönes Hamburg in Luftaufnahmen von 1930, 144 Seiten, Hardcover, 24,90 Euro

Hamburg in Luftaufnahmen von 1930, Bd. II, 144 Seiten, Hardcover, 24,90 Euro

Hamburgs Wiederaufbau in Luftaufnahmen von 1954-1965, 160 Seiten, Hardcover, 34,90

Hamburg im neuen Glanz in Luftaufnahmen von 1968-1971, 128 Seiten, Hardcover, 34,90 Euro