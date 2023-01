Die Schüler:innen tummeln sich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schulhof. Vor einer großen Bühne sind Decken ausgebreitet, auf denen Grundschüler:innen Platz nehmen. Die Älteren stehen um sie herum, trotz des ernsten Anliegens wird gerangelt, gelacht und getanzt. Es herrscht Vorfreude: In wenigen Momenten wird Zoe Wees auf der Bühne stehen! Zoe Wees (20), die bei einer Schulaufführung entdeckt wurde, 2017 an der TV-Castingshow „The Voice Kids“ teilnahm, mit dem Lied „Control“ danach international die Charts stürmte – und die vor drei Jahren an der Stadtteilschule ihren Abschluss gemacht hat.

Die Stimmung auf dem Schulhof der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg ist am Freitagmittag ausgelassen – aber nicht, weil das Wochenende naht. Heute findet hier in Dulsberg in der Mittagspause ein Open-Air-Konzert für den Frieden statt. Innerhalb weniger Tage wurde es von Schulleiter Björn Lengwenus organisiert. Star-Gast ist eine ehemalige Schülerin – die inzwischen international bekannt ist.

Zoe Wees wurde an ihrer alten Schule mit tosendem Applaus begrüßt. Marius Roeer Zoe Wees wurde an ihrer alten Schule mit tosendem Applaus begrüßt.

Hamburg: Zoe Wees tritt an ihrer alten Schule in Dulsberg auf

Sie wird mit tosendem Applaus ergangen, als sie in Oversize-Jacke, Bandana und Cornrows in knalligem Orange auf die Schulhof-Bühne tritt. „Ich finde es wichtig, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Nicht nur, weil ich ehemalige Schülerin dieser Schule bin, sondern weil ich mit meiner Stimme auch für den Frieden auf dieser Welt stehe“, sagt die berühmte Ex-Schülerin in einem Statement. Gemeinsam mit anderen Künstler:innen und den „Chorkatzen“ der Schule tritt sie in der „Stunde für den Frieden“ auf, um ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen – obwohl sie gerade mitten in den Proben zu ihrer Tour steckt.

Den ersten Song, den Zoe Wees performt, hat sie erst vor wenigen Tagen für die Menschen in der Ukraine geschrieben. Sie singt: „Just know that I am with you, wherever you are tonight“ – ich bin bei euch, wo auch immer ihr die Nacht verbringt. Valerie Koopmann kennt Zoe Wees noch von früher, war in ihrer Parallelklasse. Die 19-Jährige ist beeindruckt von ihrer ehemaligen Mitschülerin: „Zoe hat sich das alles selbst aufgebaut – sie ist der beste Beweis dafür, dass man seine Träume nicht aufgeben darf.“ Als Zoe ihren Hit „Girls Like Us“ singt, stimmen auch die Kleinsten mit ein.

Sidi (18), Moqa (21), Serkan (18) und Juan (18) sind stolz auf die Veranstaltung, die ihre Schule auf die Beine gestellt hat. Sie sagen: „Heute geht es um Kriegsgebiete auf der ganzen Welt." Marius Roeer Sidi (18), Moqa (21), Serkan (18) und Juan (18) sind stolz auf die Veranstaltung, die ihre Schule auf die Beine gestellt hat. Sie sagen: „Heute geht es um Kriegsgebiete auf der ganzen Welt.“

Auch Schüler:innen ergreifen bei dem Konzert für den Frieden das Wort. Sie haben eine klare Botschaft: „Unsere Generation steht für die Menschen ein, die auf der ganzen Welt von Krieg und Leid betroffen sind. Wir geben keine Ruhe, bis alle in Sicherheit leben können“, sagt ein Kollektiv aus Schulsprecher:innen.

Schweigeminute beim Konzert von Zoe Wees in Hamburg

Dann spricht Nicole aus der 7. Klasse. Ihre Mutter ist Russin, ihr Vater Ukrainer. Täglich telefoniert sie mit ihrer ukrainischen Familie, die sich im Keller versteckt, sobald die Sirenen ertönen. „Wir wissen nie, ob sie am nächsten Tag noch am Leben sein werden“, erzählt Nicole. Sie betont, dass die Bevölkerungen in Russland und der Ukraine eng verbunden seien und wünscht sich, dass die Erwachsenen ihren Streit mit Waffen stoppen. Anschließend wird es still auf dem Schulhof: Die 1700 Schüler:innen halten eine Schweigeminute ab.

Oleg Saenko (44) bringt die gesammelten Spenden nach Kiew. Seine Tochter Nicole (12) hat beim Friedens-Konzert mit ihrer Rede begeistert. Marius Roeer Oleg Saenko (44) bringt die gesammelten Spenden nach Kiew. Seine Tochter Nicole (12) hat beim Friedens-Konzert mit ihrer Rede begeistert.

Kinder aus 80 Nationen besuchen die Schule Alter Teichweg, sie ist damit eine der „buntesten Schulen des Landes“, wie Schulleiter Björn Lengwenus sagt. Kinder aus den Kriegsgebieten der Welt lernen hier Seite an Seite. Zum Ende der Veranstaltung verabschieden sie gemeinsam einen Transporter mit Hilfsgütern, der sich auf den Weg nach Kiew macht. Gefahren wird er von Oleg Saenko, dem Vater von Nicole. Er sagt in einer kurzen Ansprache: „Vielen Dank ATW – wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt!“