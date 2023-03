Seltsame Bewohner, verängstigte Nachbarn, ungeklärte Zuständigkeiten: Die „Villa Lupi“ in Eimsbüttel sorgt für viel Gesprächsstoff. Zumal der Park daneben als öffentliche Toilette und Drogen-Treffpunkt zu dienen scheint. Eine Schande, finden Arlette Andrae und Til Bernstein vom Verein „Osterstraße e.V.“. Sie sprechen von einem „schwarzen Loch in Eimsbüttel“ und machen auch die Stadt dafür verantwortlich – und wollen die Villa in eine „Perle für alle“ verwandeln.