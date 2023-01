Mariana P. lächelt unter ihrer Maske, aber die Strapazen der vergangenen Wochen sind ihr deutlich anzusehen. Viel mehr als ihrem Sohn, der am Vortag eine vierstündige Operation überstanden hat, aber trotz eines noch zugeschwollenen Auges offenbar bester Dinge ist.

Der kleine Michail (elf Monate) aus der Ukraine leidet an einer seltenen Fehlbildung des Kopfes. Eine OP in Kiew war schon terminiert – aber der Krieg machte alle Hoffnungen der Eltern zunichte. Bis unverhofft ein kleines Wunder geschah: Ein hochkarätiges Ärzteteam aus Hamburg hat Michail ein neues Leben geschenkt .

Der kleine Michail mit Mama Mariana: Drei Tage mit dem Auto aus der Westukraine nach Hamburg Stephanie Lamprecht Der kleine Michail mit Mama Mariana: Drei Tage mit dem Auto aus der Westukraine nach Hamburg

Über verschlungene Wege war das Drama um die ausgefallene, so dringend nötige OP zur Asklepios Klinik Heidberg durchgedrungen – und schnell entschied der geschäftsführende Direktor Dr. Ulrich Knopp, dass dem Kind geholfen werden muss. Und zwar „pro bono“, also auf Kosten des Krankenhauses, denn Michails Eltern sind in Deutschland natürlich nicht krankenversichert.

Die Familie vor der OP: Vater Michail (36) mit Mikita (2), Mutter Mariana (36) mit Michail (11 Monate) Asklepios Heidberg Die Familie vor der OP: Vater Michail (36) mit Mikita (2), Mutter Mariana (36) mit Michail (11 Monate)

Kurz nach dem rettenden Anruf aus Hamburg machte sich die Familie, zu der auch noch Vater Michail (36) und der große Bruder Mikita (2) gehören, mit ihrem alten Peugeot auf den Weg. Drei Tage dauerte die Flucht von Transkarpatien in der Westukraine bis nach Harburg, wo Verwandte leben. 1700 Kilometer. Der Vater fuhr fast nur nachts: Der kleine Michail konnte sein linkes Auge nicht schließen, Tageslicht schmerzte ihn.

„Goldenhar-Syndrom“ heißt die angeborene Fehlbildung, unter der Michail leidet. „In dieser Ausprägung mit einer schrägen Gesichtsspalte sehen wir das Syndrom selten“, sagt Dr. Dr. Henning Hanken, Chefarzt der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie in der Asklepios Klinik Heidberg.

Dankbar: Mariana und Söhnchen Michail mit dem Ärzteteam der Asklepios Klinik Heidberg Patrick Sun Dankbar: Mariana und Söhnchen Michail mit dem Ärzteteam der Asklepios Klinik Heidberg

Zusammen mit Prof. Dr. Marc Schargus, Chefarzt der Augenheilkunde, und HNO-Chefarzt Dr. Christoph Külkens hat Dr. Hanken vier Stunden lang den Kopf des Kleinkindes operiert, unter anderem die Nase rekonstruiert. Dass das Krankenhaus dem Kind auf eigene Rechnung hilft, „das fühlt sich richtig an“, sagt der Mediziner.

Oft führt das Goldenhar-Syndrom zu Gehörlosigkeit, auch das wurde während der OP überprüft. Erfreuliches Ergebnis: „Michail kann hören“, sagt HNO-Chefarzt Külkens. Er hat überschüssiges Gewebe von den Ohren entfernt, winzige Narben zeugen davon, die später kaum sichtbar sein werden.

Besonders belastend für den Kleinen war die Fehlbildung des linkes Lides, das ohne Behandlung gar zur Erblindung führen kann. Augenspezialist Prof. Schargus sorgte dafür, dass Michail schon bald beide Augen normal schließen kann, die OP-Spuren müssen nur noch verheilen. „Wir haben weitere Sehschädigungen abgewendet“, sagt der Professor, hörbar zufrieden mit dem Verlauf der anspruchsvollen OP.

Michails gute Engel im OP: Dr. Dr. Henning Hanken – Chefarzt der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Prof. Dr. Marc Schargus – Chefarzt Augenheilkunde und Dr. Christoph Külkens – HNO-Chefarzt (v. l.) Asklepios Heidberg Michails grüne Engel im OP: Dr. Dr. Henning Hanken (Chefarzt der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie), Prof. Dr. Marc Schargus (Chefarzt Augenheilkunde) und Dr. Christoph Külkens (HNO-Chefarzt, v. l.)

„Ich hatte solche Angst, dass er blind wird“, sagt Mutter Mariana, ein Pfleger übersetzt ihre Worte: „Ich bin den Ärzten sehr, sehr dankbar.“ Nach Hause würde sie gerne, nach Hause in die Ukraine, das wäre ihr sehnlichster Wunsch, aber die Familie wird zunächst in Hamburg bleiben: „Mein Mann hat eine Arbeit angeboten bekommen“, sagt Mariana P.: „Er ist Sozialpädagoge und wird sich hier um ukrainische Kinder kümmern.“

Ihr kleiner Sohn greift wieder nach dem Stofftier, wirft es mit einem Glucksen zu Boden. Der lebhafte kleine Junge hat gute Chancen, so die Prognose der Hamburger Ärzte, ein weitgehend normales Leben zu führen. Weitere Operationen könnten im Teenageralter erforderlich werden, „aber das“, sagt Gesichtschirurg Hanken, „sehen wir dann.“