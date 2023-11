Punsch trinken oder lieber nach stilvollen Geschenken Ausschau halten? Auf den Hamburger Weihnachtsmärkten ist alles möglich. Für Kunst und Designfreunde, aber auch für Glühweintrinker und Glitzerfreunde kommen hier die richtigen Adressen, um alleine oder mit der Familie einen winterlichen Ausflug vor dem Fest der Liebe zu unternehmen.

Für Kunstliebhaber

Künstlerisch wertvolle Geschenke finden Besucher und Besucherinnen im Atelierhaus „Koppel 66“ in St. Georg. Die Aussteller haben ihre Ateliers geöffnet und präsentieren Schmuck und Bilder, Keramik und Holzarbeiten. Im Museum für Kunst und Gewerbe zeigen Künstler aus verschiedenen Ländern ihre Arbeiten und bei der Ausstellung „Aufgetischt“ der Galerie Arts & Crafts ist alles zu sehen, was einen gedeckten Tisch zu einem besonderen Hingucker macht – Geschirr, Gläser, Tischwäsche oder der Tisch selbst. Wer Schönes und Besonderes liebt, kann sich in der Vorweihnachtszeit inspirieren lassen.

Koppel 66, St. Georg, 24.11. bis 17.12., jeweils Fr bis So 11 bis 19 Uhr. Am 26.11. bleibt die Messe geschlossen

Galerie Arts & Crafts, Ausstellung „Aufgetischt“ , Gustav-Mahler-Platz 1, Neustadt, bis 22.12., Di bis Sa 11 bis 18 Uhr

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz, St Georg, Advents-Kunstmesse vom 29.11. bis 3.12., Di-bis So 10 bis 18 Uhr, Do bis 21 Uhr

Die Künstler der Koppel 66 öffnen an den Adventswochenenden ihre Ateliers. Koppel 66 Die Künstler der Koppel 66 öffnen an den Adventswochenenden ihre Ateliers.

Für Traditionalisten

Ohne Glühwein und Punsch keine Weihnachtsstimmung? Dazu viel Glitzer, Buden mit Holzspielzeug, Wollmützen, Kerzen und Weihnachtsdeko? Dann nichts wie hin zu den Märkten vor dem Hamburger oder dem Harburger Rathaus oder zum Freilichtmuseum Kiekeberg. Der Historische Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus wird mit viel nostalgischem Charme von Roncalli präsentiert. Das Harburger Rathaus bietet eine stimmungsvolle Kulisse für den kleinen, aber besuchenswerten Weihnachtsmarkt und umgeben von Fachwerk- und Bauernhäusern geht es auf dem Markt der Kunsthandwerker an zwei Adventswochenenden im Freilichtmuseum Kiekeberg mit 130 Ständen, Marionettentheater und Posaunenmusik besonders stimmungsvoll zu.

Stimmungsvoll: Der Adventsmarkt der Kunsthandwerker im Freilichtmuseum Kiekeberg Freilichtmuseum Kiekeberg Stimmungsvoll: Der Adventsmarkt der Kunsthandwerker im Freilichtmuseum Kiekeberg

Historischer Weihnachtsmarkt Rathausmarkt, 27.11 bis 23.12, 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Harburg, Rathausmarkt, 23.11. bis 29.12., 11 bis 21.30 Uhr

Freilichtmuseum Kiekeberg, Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker, 1. bis 3.12., und 15. bis 17.12. jeweils 10 bis 18 Uhr, Eintritt für Museum und Markt zehn Euro

Für Unkonventionelle

Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art lädt auf dem Spielbudenplatz bis zum 23. Dezember zum Bummeln und Staunen ein. Santa Pauli – so sieht es aus, wenn sich der Kiez auf die Feiertage einstimmt. Leicht bekleidete Engel auf der Showbühne fehlen hier ebenso wenig wie eine große Auswahl an erotischen Geschenken.

Santa Pauli, Spielbudenplatz, Mo bis Mi 16 bis 23 Uhr, Do 16 bis 0 Uhr, Fr. 16 bis 1 Uhr, Sa 13 bis 1 Uhr, So 13 bis 23 Uhr. Am 26.11. bleibt Santa Pauli geschlossen

Für Nordlichter

Wie in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland gefeiert wird, können Gäste in den vier skandinavischen Kirchen im Portugiesenviertel bei Glögg, Rentiergeschnetzeltem oder schwedischer Blaubeersuppe erleben und außerdem Holz-Elche, Weihnachtsbaumdekorationen, Kerzen oder nordische Mützen für zuhause mitnehmen.

Stimmungsvoll geht es im Loki-Schmidt-Garten zu, der sich in einen bunt leuchtenden Christmas Garden verwandelt hat.

Bis zum 14. Januar 2024 verwandelt sich der Loki-Schmidt-Garten in den „Christmas Garden“. dpa Bis zum 14. Januar 2024 verwandelt sich der Loki-Schmidt-Garten in den „Christmas Garden“.

Skandinavische Weihnachtsmärkte in vier Kirchen, alle in der Dietmar-Koel-Straße, Portugiesenviertel, Sa. 25. 11, 12 bis 19 Uhr; So. 26. November, 12 bis 18 Uhr

Christmas Garden, Ohnhorststraße, Groß Flottbek/Osdorf, 29. 11. bis 14.1., 16.30 bis 21 Uhr, Tickets 16,50 Euro, Familienticket für fünf Personen 44 Euro./

Für Öko-Freunde

Umweltfreundlich geht es auf dem deutschlandweit einzigartigen ökologischen Weihnachtsmarkt am Museum der Arbeit zu. Von handgemachten Weihnachtsschmuck bis zu den Zutaten für ein biologisches und Heiligabend-Menü finden Besucher und Besucherinnen hier Anregungen für ein klimafreundliches Weihnachtsfest.

Ökologischer Weihnachtsmarkt, Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, Barmbek, 1. bis 3. Dezember, Fr. 14 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr, Eintritt (mit Museum) fünf Euro, Kinder frei