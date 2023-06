Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. An dieser Stelle präsentierte ich in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: der Mann aus Rissen und das Militär.

Gestatten, ich bin Thomas Hirschbiegel, der MOPO-Flohmarktfuchs. Seit mehr als 50 Jahren besuche ich jede Woche Märkte im Norden und kaufe historische Dokumente, alte Fotos und alles, was mit Hamburg zu tun hat. Aber auch bei Design der 70er Jahre oder einer schönen alten Armbanduhr kann ich zu oft nicht widerstehen. An dieser Stelle präsentierte ich in unregelmäßigen Abständen meine neuesten Schätze. Heute: der Mann aus Rissen und das Militär.

Kommt die Wehrpflicht wieder? Das wird gerade heiß diskutiert, denn die Frage eines Wehrdienstes erscheint angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine wieder relevant. Auf dem Flohmarkt in Elmshorn kaufte ich nun für 20 Euro den kleinen Nachlass eines Hamburgers, der 1968 als Wehrpflichtiger eingezogen wurde und später jährlich als Oberfeldwebel der Reserve Dienst tat: ein Leben für das Militär.

Hermann P. ging ab Januar 1969 zum Militär

Das Papier, welches sein militärisches Leben dokumentiert und jetzt auf dem Flohmarkttisch lag, wurde am 26. Februar 1968 vom Kreiswehrersatzamt Flensburg ausgestellt. 1968 – da war doch was? Ja, es war das Jahr der Studentenrevolten. Und Tausende junge Männer gingen lieber zu Spontan-Demos als zum „Bund“. Nicht so unser junger Mann mit Namen Hermann P. Am 2. Januar 1969 meldete er sich bei einer Ausbildungskompanie in Hesedorf bei Bremervörde.

Foto des jungen Soldaten, der es in zwölf Jahren noch zum Oberfeldwebel bringen sollte. Quandt Foto des jungen Soldaten, der es in zwölf Jahren noch zum Oberfeldwebel bringen sollte.

Wie sah so ein Wehrdienst damals aus? Sechs Wochen lang „genossen“ die jungen Soldaten eine Grundausbildung, lernten marschieren, schießen und militärisch grüßen. Danach folgte sechs Wochen lang eine schon auf den restlichen Wehrdienst ausgerichtete Spezialausbildung.

Verpflichtung für 12 Jahre bei der Bundeswehr

Nach diesen drei Monaten wurde Hermann P. an die Heeresflugabwehr-Schule in Rendsburg versetzt. Und hier gefiel es ihm so gut, dass er sich als „Soldat auf Zeit“ verpflichtete. Und zwar gleich für zwölf Jahre. Ende 1980 wurde P. als Oberfeldwebel entlassen. Doch schon 1982 rückte er als Reservist wieder zu einer Wehrübung ein, und das hielt der Soldat aus Leidenschaft dann jedes Jahr so bis 1990. Woher wir das alles wissen? Mit deutscher Gründlichkeit wurde alles im Wehrpass eingetragen und auch die Tatsache, dass der Oberfeldwebel für die Teilnahme an einem viertägigen „Nijmegen-Marsch“ in Holland einen Orden bekam. 16-mal (!) absolvierte der Reservist, der nach seiner aktiven Dienstzeit in Rissen lebte, diesen Marsch.

Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs. Florian Quandt Thomas Hirschbiegel ist der Flohmarkt-Fuchs der MOPO.

Als ich weiter im Wehrpass blätterte, wurden eigene Erinnerungen an meine 15-monatige Wehrdienstzeit wach. Ich war 1978 gemustert worden, der Hamburger Presseoffizier Hauptmann B. versprach mir eine Stelle an der hiesigen Pressestelle. Ich landete dann aber erst mal bei den Pionieren in Lübeck und musste mich unter lauter Steinsetzern, Maurern oder Werftarbeitern behaupten. Ich war damals schon MOPO-Reporter und galt in der Kompanie schnell als einziger „Intellektueller“, dabei hatte ich nur Mittlere Reife. Später bekam ich dann doch noch eine Stelle als „Bundeswehr-Fotograf“ bei der 6. Panzergrenadierdivision in Neumünster. Der Sold: 245 Mark (122,50 Euro). Bei der Schneekatastrophe 1979 wurde mir dann klar, was so eine Truppe wie die Bundeswehr leisten konnte. Ich fotografierte Rettungseinsätze mit Hubschraubern, Schneeräumungen mit Panzern oder den Einsatz Hunderter Soldaten mit Schaufeln.

Ich möchte die Zeit beim „Bund“ nicht missen. Als junger Mensch lernt man Kameraden oder heute auch Kameradinnen aus ganz anderen sozialen Schichten kennen. Und vor allem lernt man mit diesen so unterschiedlichen Menschen auszukommen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum unser Oberfeldwebel den Dienst bei der Bundeswehr schätzte. Die Wehrpflicht war schon kurz nach Gründung der Bundeswehr 1956 eingeführt worden. 2011 wurde sie abgeschafft. Möglicherweise auch deswegen ist die Bundeswehr heute in so desolatem Zustand. Viele Stellen können nicht besetzt werden. Gar nicht so wenige Wehrpflichtige haben sich früher während ihrer Dienstzeit mit dem militärischen Beruf angefreundet und sind wie unser Oberfeldwebel bei der Truppe geblieben.