Fuhlsbüttel – mit diesem Namen verbinden viele Menschen zwei Dinge: Den Flughafen, als Startpunkt so mancher Urlaubsreise, und einen Knast, der nicht mal mehr in Fuhlsbüttel liegt. Kurzum, der Stadtteil ist für das Gros der Hamburger ein unbeschriebenes Blatt. Dessen Bewohner scheint das kaum zu stören. Unter dem Radar zu fliegen hat nämlich Vorteile. Moderate Mieten zum Beispiel. Oder das viele Grün, so vielfältig, dass andere vor Neid erblassen. Höchste Zeit also für eine Entdeckungstour.