In den vergangenen Jahren hat sich Hamburg zu einer Stadt mit zukunftsweisenden Bauwerken entwickelt. Neben der Elbphilharmonie und dem Elbtower entstanden und entstehen nicht nur in der HafenCity spektakuläre Neubauten. Wir haben spannende Architektur-Projekte entdeckt.

In den vergangenen Jahren hat sich Hamburg zu einer Stadt mit zukunftsweisenden Bauwerken entwickelt. Neben der Elbphilharmonie und dem Elbtower entstanden und entstehen nicht nur in der HafenCity spektakuläre Neubauten. Wir haben spannende Architektur-Projekte entdeckt.

Licht im Dunkeln

Es gibt schöne und weniger schöne U-Bahnhöfe in Hamburg. Und es gibt den allerschönsten. Die Leuchtcontainer tauchen die Unterwelt an der U4-Haltestelle „HafenCity Universität“ in wechselnde Farben, dazu gibt es zur vollen Stunde klassische Musik.

Leuchtcontainer machen die U-Bahn Stations Hafencity Universität zu einem Kunstwerk Anke Geffers Die U4-Haltestelle „HafenCity Universität“ beeindruckt mit Leuchtcontainern und Musik.

Büros mit Schwung

Seit mehr als 20 Jahren dominiert der „Berliner Bogen“ vom Architekturbüro Bothe, Richter, Teherani den Anckelmannsplatz. Das geschwungene Glasgebäude ist zeitlos, wurde mehrfach ausgezeichnet und in futuristischer Umgebung gibt es eine öffentliche Kantine mit Café!

Zeitlos modern: Das gläserne Bürohaus „Berliner Bogen“ in Borgfelde. Anke Geffers Der Berliner Bogen gehört zu den bekanntesten Bauwerken des Architekten Hadi Teherani.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind Hamburgs beste Bauten

Ausgezeichneter Campus

Mit einem Architekturpreis wurde 2014 der Handelskammer „InnovationsCampus“ am Adolphsplatz in der City ausgezeichnet. Der schmale Bau mit vertikaler Gliederung schließt die Lücke zwischen Haspa und Deutscher Bank und erinnert an die alten Giebelhäuser an den Fleeten.

Der Innovationscampus der Handelskammer fügt sich harmonisch in die ehemalige Baulücke ein. Anke Geffers Passt perfekt in die Lücke: der Innovationscampus der Handelskammer von 2014 am Adolphsplatz.

Plattenbau, mal anders

Sehenswert ist das Bürohaus Landmark 7 am Phoenixhof in Bahrenfeld. Dachterrassen in verschiedenen Ebenen, Größen und eine ungleichmäßige Fassade aus Aluminiumblechen machen das 27 Meter hohe Haus seit 2017 zu einem Unikat.

Am Phoenixhof in Bahrenfeld steht seit 2017 dieser ungewöhnliche Plattenbau. Anke Geffers Aufgelockerte Fassade mit Aluminiumplatten: das Landmark 7 am Phoenixhof in Bahrenfeld.

Smarter Container

Nachhaltig und zukunftsweisend: Früher war der Digital Pavillon auf dem Hammerbrooklyn Campus ein Expo-Pavillon, heute ist der mit grünen Platten verkleidete Container am Oberhafen ein Treffpunkt für Start-ups.

Schräge Platten in Grün vor Containermodulen: der Digital Pavillon stand früher auf der Expo in den USA. Anke Geffers Nachhaltig und zukunfts-weisend: der neue Digital Pavillon auf dem Hammer-brooklyn-Campus.

Haus der Zukunft

2024 soll es fertig sein: In der HafenCity entsteht ein Null-Emissionshaus mit Sonnenkollektoren und begrünter Fassade, gebaut mit Stahl aus Recycling-Schrott und unverleimtem Holz. Der Entwurf stammt vom Berliner Büro Heinle Wischer und Partner.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieses Haus soll die Welt besser machen

Kunst im Hotel

Zu den außergewöhnlichen Architektur-Highlights aus den 60er Jahren in der City Nord gehört auch das erst 2017 gebaute ellipsenförmige „Holiday Inn“. Mit 66 Metern ist das Hotel das höchste Gebäude der City Nord. Hineingehen lohnt sich wegen der Kunstobjekte im Foyer und wegen des sehenswerten Cafés.

Architektonisch interessant von außen und von innen ist das Holiday Inn in der City Nord. Anke Geffers Eines der Kunstwerke im Foyer des „Holiday Inn“ in der City Nord.

Hochschul-Highlight

Wie aus Riesenbauklötzen zusammengesetzt, präsentiert sich der HAW-Campus am Lohmühlenpark. Klobig und aufgelockert zugleich ist das Gebäude ein beeindruckender Hingucker.