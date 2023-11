Begegnungsstätte, Theater oder Lernort – seit einem Jahr haben Ehrenamtliche, Hilfsorganisationen und Initiativen im Bergedorfer KörberHaus ein neues Zuhause gefunden. Sie alle ziehen ein überwiegend positives Fazit. Trotzdem wird auf einer unübersehbaren Baustelle noch immer gearbeitet – mit Folgen für einzelne Mieter.

Vor dem Haupteingang des KörberHauses stehen auch ein Jahr nach der Eröffnung immer noch die Bagger. Besucher, die von der Bergedorfer Straße kommen, müssen außenrum gehen. Ab Anfang Dezember soll es dort immerhin einen provisorischen Zugang geben. „Wir hoffen, dass wir die Arbeiten bis Mai abschließen können“, sagt ein Mitarbeiter des Bezirksamtes. Das Wetter sei ein verzögernder Faktor gewesen. Vor allem habe es aber an der Spundwand einer Baugrube gelegen, die anders gesetzt werden musste.

KörberHaus in Bergedorf: Eine Baustelle bleibt noch

Volker Meier vom Café „Schmidt & Schmidtchen“ kann es kaum abwarten, bis die Bagger endlich verschwinden. „Ich denke, dass wir am meisten unter dieser Bausituation gelitten haben“, sagt er. „Wenn es hier Veranstaltungen gibt, kommen natürlich viele Menschen zu uns, aber das klassische Laufpublikum fehlt bisher. Wir hoffen, dass das im Jahr 2024 anders wird.“

Das Körber Haus im Zentrum von Bergedorf ist an drei Seiten von Wasser umgeben. Nicole Keller Das KörberHaus im Zentrum von Bergedorf ist an drei Seiten von Wasser umgeben.

Um die 5000 Veranstaltungen gab es 2023 im KörberHaus, darunter Produktionen von Amateur- und Profischauspielern im „Lichtwark-Theater”, Seniorenberatungen, Tanz-Treffs, Pub-Quizze, Musikkurse und Schachturniere. Unter dem Dach des Gebäudes, das an drei Seiten von Wasser umgeben ist, sind rund um ein Foyer insgesamt neun Organisationen auf drei Ebenen untergebracht.

Im Körber Haus finden immer wieder generationenübergreifende Veranstaltungen statt. @Claudia Höhne Im KörberHaus finden immer wieder generationenübergreifende Veranstaltungen statt.

„130.000 Gäste haben 2023 den Weg zu uns gefunden, das ist über unseren Erwartungen“, freut sich jetzt Nicole Becker-Kloth vom Bezirksamt Bergedorf, die sich die Leitung mit Eva Nemela von der Körber-Stiftung teilt. „Allein 100.000 Besucher waren in den Bücherhallen im Erdgeschoss, darunter viele Schüler und Studierende.“

Bücherhallen im KörberHaus sind ein großer Erfolg

Laut Bücherhallen-Sprecherin Sina Schröder liegt das vor allem an der seit Ende Juli neu eingeführten Flexi-Bib: Besitzer einer Bücherhallen-Karte für Erwachsene können die Einrichtung so neben den regulären Öffnungszeiten zusätzlich von montags bis freitags zwischen 7 und 10 Uhr morgens und 18 und 22 Uhr abends nutzen – auch wenn kein Personal da ist.

Die Kinderecke in den Bücherhallen Bergedorf ist ein besonderes Highlight. Annalena Barnickel Die Kinderecke in den Bücherhallen Bergedorf ist ein besonderes Highlight.

Am 5. Dezember feiert das KörberHaus dann offiziell seinen ersten Geburtstag. An diesem Tag gibt‘s deshalb eine große Veranstaltungsreihe, unter anderem mit Weihnachtsbasar und Ausstellungen. Das genaue Programm gibt’s auf der KörberHaus-Internetseite. Ein kleines Highlight: Jeder kann seinen (geputzten!) Stiefel am Empfang abgeben und mit einer Überraschung darin am Nikolaustag wieder abholen. Fürs nächste Jahr haben die Veranstalter schon viele Pläne: Neben den alltäglichen Veranstaltungen könnten sie sich auch einen Flohmarkt, ein Open-Air Kino oder -Konzert vorstellen.