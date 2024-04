Auch wenn Hamburg nicht zu den klassischen Städten der Liebe wie Paris oder Venedig gehört, hat auch die eher raue Hafenstadt ihre romantischen Seiten. Wir haben sogar mitten in der City Plätze gefunden, die nicht nur Verliebte begeistern und die im Frühling besonders romantisch sind.

Hamburg: Romantische Orte auf dem Wasser

Gondeln gibt es nur in Venedig? Stimmt nicht. Auch in Hamburg können Verliebte und alle anderen auf den Kanälen herumgondeln. Eine echte venezianische Gondel liegt in Winterhude. Ruder- und Tretboote sind auch startklar für eine Frühlingstour. Wer nicht aufs Wasser möchte, schaut sich das Treiben von der sonnigen Restaurantterrasse an.

Bootsvermietung Dornheim, Kaemmererufer 25, Winterhude, Mo bis Fr 12 bis 21.30, Sa/So 10 bis 21.30 Uhr

Romantik auf dem Wasser: Die venezianische Gondel der Bootsvermietung Dornheim.

Ruhe in der Hamburger City

Fern von Straßenlärm und Baustellen und trotzdem mitten in der Stadt, ist der Japanische Garten in Planten un Blomen eine Anlaufstelle für Ruhesuchende. Auf dem Steg vor dem Teehaus sitzen, Beine baumeln lassen, die Zeit vergessen – das klappt hier ausgezeichnet.

Japanischer Garten, Marseiller Str. 7, St. Pauli, tägl. 7 bis 23 Uhr

Schön ruhig: der Japanische Garten in Planten un Blomen.

Romantisch: Versteckter Brunnen in Hamburgs Altstadt

Ein plätschernder Brunnen ist immer ein romantischer Ort – zumal, wenn er so versteckt liegt wie der Vierländerinbrunnen am Hopfenmarkt. Der Brunnen wurde 2019 restauriert und stand zunächst auf dem Meßberg, später bei den Großmarkthallen an der Amsinckstraße, bevor er 1975 an seinen aktuellen Standort kam.

Vierländerinbrunnen, Hopfenmarkt, Altstadt

Idylle in der City. Der Vierländerinbrunnen am Hopfenmarkt.

Hamburg: Romantische Gärten mit Hafenblick

Hafenblick und trotzdem im Grünen sitzen? Ja, das geht. Romantisch ist der kleine Kirchgarten von St. Pauli. Hier kann man sogar die Bienen summen hören. Im mediterranen Stil angelegt, war der Römische Garten in Blankenese einst Privatpark der Bankiersfamilie Warburg. Heute ist der Garten öffentlich zugänglich.

Kirchgarten, Pinnasberg 80, St. Pauli, tägl. 11 bis 19 Uhr

Römischer Garten, Blankenese, rund um die Uhr geöffnet

St. Pauli in Grün: Kirchgarten am Pinnasberg.

Rendezvous im Grünen: Wellingsbüttler Torhaus

Erst auf dem Alsterwanderweg spazieren, radeln oder auf der Alster paddeln, dann eine kleine Picknickpause einlegen. Genug Platz ist auf der großen Wiese vor dem fast 300 Jahre alten Wellingsbüttler Torhaus im Alstertal. Ideal für ein Rendezvous im Grünen.

Wellingsbüttler Torhaus, Wellingsbüttler Weg 75B, 22391 Hamburg

Romantisch: Picknick vor dem Wellingsbüttler Torhaus.

Sonne tanken: Liegeplatz mit Aussicht

Einfach mal ausruhen – dafür sind die Liegebänke im Harburger Binnenhafen gerade richtig. Hier ist genug Platz für zwei, abends scheint die Sonne direkt auf die Holzbänke und zu gucken gibt es auch immer etwas.

Harburger Binnenhafen

Sonnenuntergangs-Tour ab St. Pauli Landungsbrücken

Wenn die Sonne untergeht, ist das Licht nicht nur für Fotos besonders stimmungsvoll, dann lohnt sich auch eine Hafenrundfahrt ganz besonders. Verschiedene Anbieter starten ab St. Pauli Landungsbrücken zur Sunset-Tour.