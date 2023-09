Er schickte Rapper und Rocker in den Knast, wurde einst von Ronald Schill als „strafunwilliger Jugendrichter“ verunglimpft, eckte später aber auch mit besonders harten Urteilen an. Nun ist Amtsrichter Johann Krieten (67) im Ruhestand – und erzählt im Gespräch mit Alimaus-Leiterin Christine Meinlschmidt (49), wie er in einem seiner letzten Verfahren die reichen Angeklagten um 50.000 Euro erleichtert hat, warum er die Bußgelder aus seinen Verfahren immer besonders gerne in der Schanze und auf St. Pauli verteilt hat – und warum ihn trotz dieser Robin-Hood-artigen Umverteilung die linke Szene nicht ausstehen konnte. b>

Er schickte Rapper und Rocker in den Knast, wurde einst von Ronald Schill als „strafunwilliger Jugendrichter“ verunglimpft, eckte später aber auch mit besonders harten Urteilen an. Nun ist Hamburgs bekanntester Amtsrichter Johann Krieten (67) im Ruhestand – und erzählt im Gespräch mit „Alimaus“-Leiterin Christine Meinlschmidt (49), wie er in einem seiner letzten Verfahren die reichen Angeklagten um 50.000 Euro erleichtert hat, warum er die Bußgelder aus seinen Verfahren immer besonders gerne in der Schanze und auf St. Pauli verteilt hat – und warum ihn trotz dieser Robin-Hood-artigen Umverteilung die linke Szene nicht ausstehen konnte.

Die Robe hat er an den Haken gehängt: Pensionär Johann Krieten steht gut gelaunt im Freizeitlook und mit einem großen, selbstgebastelten Scheck im Garten der Obdachloseneinrichtung „Alimaus“ am Nobistor. Vor einigen Wochen war er schon einmal hier, und das hat mit einem seiner letzten Prozesse zu zu tun – und den sehr wohlhabenden Angeklagten. Es ging um einen versuchten Prozessbetrug in den besten Kreisen, und Krieten hatte das Verfahren schließlich gegen eine Geldbuße von insgesamt 50.000 Euro eingestellt.

Normalerweise gehen Bußgelder in einen großen Fonds für soziale Zwecke, ein Richter kann aber auch – wenn Staatsanwaltschaft und Angeklagter einverstanden sind – „Direktzuweisungen“ veranlassen, was Krieten all die Jahre gerne wahrnahm. „In diesem Fall wollte ich, dass fünf Einrichtungen je 10.000 Euro bekommen, in der Schanze und auf St. Pauli.“ Alle im Gerichtssaal stimmten zu – und so kam es, dass die Alimaus Besuch von Johann Krieten bekam, denn: „Ich bin zu jeder Einrichtung hin, habe Bescheid gesagt, dass das Geld kommt und habe erklärt, warum ich ihre Arbeit seit Jahren schätze.“ Jetzt, kurz vor dem Ruhestand, konnte er sich ja outen.

Bußgelder an soziale Einrichtungen verteilt

„Alimaus“-Leiterin Christine Meinlschmidt erinnert sich an die Überraschung: „Das war ein schöner Moment, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Wertschätzung.“ 10.000 Euro, rechnet sie vor, das ist so viel, wie die „Alimaus“ etwa an Jahresmiete für Kleiderkammer und Krankenstation zahlt. 50.000 Euro – für die einen ist das der Preis, eine weiße Weste zu behalten, für fünf andere bedeutete es einen Segen.

Und nun also auch noch die 2000 Euro, die Johann Krieten privat zu seiner Pensionierung gesammelt hat. Von der „Alimaus“ hat er vor vielen Jahren das erste Mal gehört: „Als ich einen Angeklagten fragte, wie ich ihn denn finden kann, wenn er das nächste Mal nicht auftaucht, da sagte der: Mittags bin ich immer in der ,Alimaus‘.“

Bußgelder direkt zu vergeben, diese Möglichkeit hat er oft genutzt: Wenn ein Angeklagter seine Freundin geschlagen hat, ging seine Buße direkt an ein Frauenhaus. Wer Öl aus seinem Mofa in den Gulli geleitet hatte, zahlte an Greenpeace. Die meisten Angeklagten, sagt er, fanden das sogar richtig gut. Manch Besserverdiener fragte gar, ob er das Geld fürs Kinderhospiz denn wohl als Spende von der Steuer absetzen könne. „Nee, hab ich da gesagt.“

Ein Herz für die Schanze und St. Pauli

Besonders Jugendhilfe-Einrichtungen in der Schanze und auf St. Pauli konnten sich immer mal wieder über einen warmen Bußgeld-Segen aus Krieten-Verfahren freuen: „Weil das die Stadtteile sind, denen ich mich besonders verbunden fühlte.“ Denn: Hier lebten die Jugendlichen, für die er als Jugendrichter zuständig war. „Seine“ Stadtteile, auch wenn er selbst weit weg im Speckgürtel wohnt. Aber wenn ein Bauspielplatz vielleicht ein paar Kids davon abhielt, irgendwann einmal vor seinem Richtertisch zu landen, dann wurde der auch mal unterstützt, und zwar ohne große Glocke.

Ein Richter, der das Geld reicher Angeklagter an soziale Organisationen weiterreicht – klingt ein bisschen nach Robin Hood, dabei war Johann Krieten in linken Kreisen verschrieen. In den 90er Jahren fuhr die Polizei Streife vor seinem Privathaus, weil er einer der Richter war, die die Räumung der Hafenstraße bestätigten. Viele Jahre später, im Januar 2018, verurteilte er einen Studenten ohne Vorstrafen für zwei G20-Flaschenwürfe auf Polizisten zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft, das fanden auch viele Nicht-Linke maßlos. Das Urteil wurde später aufgehoben. Im August 2022 wurde Buttersäure auf sein Haus geworfen: „Fünf Jahre nach dem G20 in Hamburg haben wir den ehemaligen Richter Johann Krieten besucht und seine Veranda mit Buttersäure und Farbe ungemütlich gemacht“, hieß es dazu auf einer extrem linken Seite im Netz.

Juni 2020: Johann Krieten (l), Richter am Amtsgericht, und der Rapper Gzuz dpa | Christian Charisius Juni 2020: Johann Krieten (l.), Richter am Amtsgericht, und der Rapper Gzuz

Es gibt Verfahren, die haben Johann Krieten viel öffentliche Aufmerksamkeit gebracht – und er hat die Bühne durchaus genutzt. Etwa, als er den Rapper „Gzuz“ (Krieten sagte konsequent „Ge Zett U Zett“) von der 187 Strassenbande hinter Gitter schickte und ihm eine halbe Million Euro Strafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes aufbrummte – nachdem er mit viel Aufwand herausbekommen hatte, wie viel so ein Rapper verdient (1700 Euro am Tag).

Im Zweifel forderte er Berge von Kontounterlagen an: „Wenn zum Beispiel jemand mit einem Anwalt auftaucht, bei dem schon der Handschlag 300 Euro kostet, und dann gibt der im Prozess die Kirchenmaus, dann gucke ich halt mal genau hin. Kann nicht angehen, dass reiche Leute sich bei mir arm rechnen.“ Hingucken, das findet er wichtig.

„Ich habe immer versucht, mich auf den Menschen vorzubereiten, der da vor mir sitzt“, sagt Krieten. Zu der alten Frau etwa, die ständig vor Gericht landete, schickte er einen Sozialarbeiter: „Da stimmt ja was nicht, und das sollte sie nicht im Gerichtssaal erzählen müssen, wenn alle zuhören.“ Als Jugendrichter ging er zu Schulleitern, Lehrern, auch mal zum Pastor: „Ich bin viel unterwegs gewesen und habe mit den Leuten gesprochen, die mir was zu den Angeklagten sagen können.“

Johann Krieten trifft mit der Fähre zu einem Ortstermin auf der Insel Neuwerk ein. Das Bußgeld aus jenem Verfahren ging auf sein Betreiben an die örtliche Vogelschutzstation. dpa | Friedemann Kohler Johann Krieten trifft mit der Fähre zu einem Ortstermin auf der Insel Neuwerk ein. Das Bußgeld aus jenem Verfahren ging auf sein Betreiben an die örtliche Vogelschutzstation.

Manche, die da vor ihm saßen, kamen immer wieder, etwa der Jung-Gauner auf dem Kiez („der hatte sich diesen PIN-Betrug mit EC-Karten in den Bordellen ausgedacht“), der zum Rockerboss aufstieg („da trugen ihm seine Leute die Kutte in den Gerichtssaal, ich dachte, da kommt der Faschingsverein!“). Jahre später vertraute der Oberrocker dem Richter, den er seit seiner Jugend kannte, in einer Hauptverhandlung an, dass er seine Gesichtstattoos gerne loswerden würde. Seine Kinder würden sich vor ihm fürchten. Krieten nickte verständnisvoll. In solchen Situationen haute er keinen der flapsigen Sprüche raus, die manche Verteidiger als „Krieten-Show“ geißelten („Im Gericht ist es wie beim Kindergeburtstag: Einer ist der Bestimmer, und das bin in diesem Fall ich“).

Als zur Jahrtausendwende Ronald Schill als „Richter Gnadenlos“ Furore machte, wurden Krieten und seine Kollegen unfreiwillig in die politische Arena gezerrt: „Der nannte uns das ,Kartell strafunwilliger Jugendrichter‘“, sagt Johann Krieten. „Einmal bin ich auf einer seiner Veranstaltungen auf die Bühne und habe ihn gefragt, warum er die Menschen so anlügt.“ Noch zwei Jahrzehnte später ist ihm die Betroffenheit anzumerken: „Schill sagte zu mir, dass ich Blut an den Händen hätte!“ Ein Glück, setzt er hinzu, gab es damals noch keine sozialen Medien.

Und nun? „Ich vermisse die Arbeit erstaunlich wenig“, sagt der Pensionär. Dann wendet er sich Christine Meinlschmidt zu. Wie lange sie diesen anspruchsvollen Job noch machen wolle? „Am liebsten bis zur Rente“, sagt die und fragt ihrerseits, ob er nicht manchmal Angst hatte, dass Angeklagte sich für ein Urteil rächen könnten. Krieten erzählt die Sache mit der Buttersäure und die beiden klönen angeregt. Zum Abschied sagt er, dass er vielleicht mal wieder vorbeigucken wird. Ist ja irgendwie immer noch sein Stadtteil.