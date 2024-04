Der Beitrag Schüsse in Eimsbütteler Wohnstraße – vom Täter keine Spur erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

In der Nacht zu Ostermontag sollen in einer ruhigen Wohnstraße in Eimsbüttel mehrere Schüsse gefallen sein. Die Nachbarschaft rätselt über die Hintergründe.

Am frühen Ostermontag, 1. April, sollen mehrere Schüsse im Spengelweg gefallen sein. Darüber hat ein Nachbar die Eimsbütteler Nachrichten jetzt informiert.

Gegen 4 Uhr war die Polizei vor Ort, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigt. Die Fahndung nach dem Täter blieb bisher ohne Ergebnis.

Schüsse fielen am frühen Morgen

Es war zwischen 3 und 4 Uhr, als Samer El Badawi und seine Frau in ihrer Wohnung an der Faberstraße aus dem Schlaf geweckt wurden. „Irgendetwas hat sehr laut geknallt“, erzählt er den Eimsbütteler Nachrichten. Die Müllabfuhr könne es nicht sein, habe er aufgrund der Lautstärke des Geräuschs und der Uhrzeit gefolgert. Stattdessen vermutete der ehemalige Soldat, einen Schuss gehört zu haben.

Keine fünf Minuten später sei die Polizei schon am Nachbarhaus im Spengelweg gewesen, berichtet er weiter. Er sei mit dem Hund nach draußen gegangen, wo bereits der Bereich um das betroffene Haus abgesperrt war.

Sechs Einschusslöcher im Fenster

Als El Badawi später gegen 7 Uhr erneut seine Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen, seien die Polizeibeamten immer noch vor Ort gewesen. In einem Fenster in den oberen Stockwerken des Nachbarhauses habe er sechs mutmaßliche Einschusslöcher in der Glasscheibe gesehen.

Er selbst sei von der Polizei wie andere Nachbarn als Zeuge befragt worden, erzählt er. Seither rätselt er über die nächtlichen Schüsse im Spengelweg, an dem sich eine Kita befindet und in unmittelbarer Nähe ein Spielplatz sowie die Grundschule Rellinger Straße. „Meine Frau und ich sind gerade vor sechs Monaten von Nettelnburg nach Eimsbüttel gezogen, weil es hier ruhiger ist – und jetzt sowas“, sagt er.

Schüsse im Spengelweg – keine Verletzten

Die Pressestelle der Polizei kann kein Licht ins Dunkel bringen – bestätigt aber zumindest, dass sie wegen Schüssen an den Spengelweg gerufen worden war. Nachdem ein Zeuge am Ostermontag die Polizei informiert habe, hätten die Beamten sofort eine Fahndung eingeleitet, berichtet ein Sprecher. Auch mit einem Hund sei nach dem Täter gesucht worden. Bisher ohne Erfolg.

Feststehe, dass niemand verletzt wurde, so der Polizeisprecher. Die Person, der die betroffene Wohnung gehöre, stünde in Kontakt mit der Polizei. Zu den Inhalten der Befragungen kann der Sprecher auf Nachfrage jedoch keine Aussagen machen – ebenso wie zu der Frage, ob sich der Wohnungsinhaber zur Tatzeit überhaupt in der Wohnung aufgehalten habe.

Wohnung wirkt jetzt leer

Nachbar El Badawi hat jedenfalls beobachtet, dass es seit dem Vorfall abends dunkel in der Wohnung geblieben sei und sie leer wirke. „In den Monaten davor brannte dort immer mal wieder Licht.“