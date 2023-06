Seit dem 1. Mai sind die Türen des griechischen Restaurants "Christos" an der Ecke Osterstraße/Bismarckstraße zu. Die Stammgäste rätseln über die Gründe.

Wer in Eimsbüttel nach griechischem Essen ohne Fleischberge suchte, konnte auf Christos zählen. Das Restaurant an der Osterstraße, unweit des Kaiser-Friedrich-Ufers, war für seine griechischen „Mezedes“ – auf Deutsch Vorspeisen – bekannt.

Seit dem 1. Mai gehört Christos der Vergangenheit an. Ohne Ankündigung hat das Restaurant geschlossen. Die Stammgäste rätseln über die Hintergründe.

Restaurant „Christos“: Kein Abschiedsgruß

Einen Hinweis auf das Aus sucht man vergebens. An der Eingangstür hängt kein Zettel mit einem Abschiedsgruß. Blickt man durch die Hecke, die den Sitzbereich von der Osterstraße abschirmt, sieht es auf der Terrasse aus wie immer.

Die Stühle stehen an den Tischen, manche aufeinandergestapelt. Als wären sie jederzeit bereit, Gästen Platz zu bieten. Im Schaukasten wirbt die Speisekarte noch mit Wolfsbarsch, Garnelen und Lammspieß. Die wird es im Christos aber nicht mehr geben.

„Frag nicht nach den Gründen“

Einer der zwei Betreiber Dimitrios Koutsovergis und Christos Mitakoudis habe sich bei ihm noch verabschiedet, erzählt der Besitzer der Kaifu-Eisdiele auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Dazu soll er gesagt haben: „Frag nicht nach den Gründen.“ Das habe er dann auch nicht, so der Nachbar.

Auch Stammgäste sind ahnungslos

Ein „Tschüss“ hat Marco Haake nicht bekommen. Der Eimsbütteler war Stammgast bei Christos.

Am 30. April, also am Tag vor der Schließung, war er mit seiner Familie im Restaurant essen. „Da hat niemand ein Wort zu uns gesagt.“ Auch als er nach dem Bezahlen noch einmal zurückkam, weil sein Sohn seinen Rucksack vergessen hatte, sprach keiner vom bevorstehenden Ende.

„Christos“ anfangs im Stellinger Weg

Haake, der seit langem als Concierge arbeitet und früher den Juice Club an der Stresemannstraße betrieben hat, kennt Christos seit seinen Anfängen in den frühen 2000ern im Stellinger Weg. „Da haben wir das Restaurant für uns entdeckt und sind oft mit Freunden dort gewesen.“

Als Christos einige Jahre später, etwa 2008 oder 2009, in die Osterstraße umzog, zog Haake wie viele andere Stammgäste mit. Er hielt dem Restaurant auch die Treue, als der Betreiber vor etwa fünf Jahren wechselte und die zwei neuen Chefs übernahmen. „Der Laden lief immer gut.“ Umso mehr wundert er sich über die Schließung.

Betreiber nicht erreichbar

Auch andere Stammgäste, die in den vergangenen Tagen vor der verschlossenen Restauranttür standen, rätseln unter anderem in den sozialen Medien über die Hintergründe. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zu den Corona-Hilfen, die viele Gastronomen aktuell zurückzahlen müssen?

Die Betreiber selbst konnten nicht zur Klärung beitragen. Eine Rückrufbitte der Eimsbütteler Nachrichten blieb unbeantwortet. Und die Webseite ist nicht erreichbar.