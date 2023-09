Jeder kennt den Laden mit den prunkvollen Kronleuchtern in den Schaufenstern: Das Lampengeschäft „Medusa“ an der Gärtnerstraße hat sich in vier Jahrzehnten zu einer Institution für leuchtende Einrichtungsideen entwickelt. Jetzt gehen in dem Eimsbütteler Traditionsunternehmen die Lichter aus. Der Chef erklärt die traurigen Hintergründe, erzählt von Promi-Kunden – und wie er selbst die funkelnden Kunstwerke zu lieben lernte.