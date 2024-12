Der Beitrag HSV-Fanmarsch durch Eimsbüttel – Anwohnerin mit gefrorenen Schneebällen attackiert erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Bis zu 600 HSV-Fans sind vor einigen Wochen vor einem Fußballspiel durch die Hartwig-Hesse-Straße gezogen und sollen Anwohner auf ihren Balkonen angegriffen und beleidigt haben. Eine Anwohnerin ist empört.

Bei Fußballspielen des HSV zeigt sich in Eimsbüttel immer wieder das gleiche Bild: Rund um die Methfesselstraße und den Stellinger Weg sammeln sich viele Fans, um gemeinsam durch die Hartwig-Hesse-Straße in Richtung Volksparkstadion aufzubrechen. Doch einen Fanmarsch wie am 23. November, als der HSV gegen den FC Schalke 04 spielte, haben die Anwohner bisher noch nicht erlebt.