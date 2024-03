Viele Kinder, wenig Platz – das beklagen Eltern an der Grundschule Tornquiststraße in Eimsbüttel. Von der Schulbehörde fordern sie jetzt eine Lösung. Wie ein Sportplatz dabei helfen könnte.

Der Grundschule Tornquiststraße geht der Platz aus. Weil die Schülerzahlen steigen, seien die Raumkapazitäten am Ende, sagt Elternratsvorsitzender Carsten Schmela. Vor allem in der Mensa. In einem Brief fordert der Elternrat die Schulbehörde auf, Lösungen zu finden.

Essenssituation wohl unzumutbar

Im Jahr 1963 eröffnete die heutige Grundschule Tornquiststraße. Rund 160 Schüler sollten dort unterrichtet werden. Heute sind es mehr als doppelt so viele.

Seit der Corona-Pandemie würden zudem mehr Kinder als früher die Ganztagesbetreuung an der Schule nutzen – und somit auch die Mensa, erklärt Schmela. Der Vater zweier Kinder ist seit 2016 an der Schule.

In der Schulkantine sei die Essenssituation inzwischen unzumutbar, wie aus dem Brief des Elternrats an die Schulbehörde hervorgeht. Eigentlich sei die Mensa für maximal 170 Kinder ausgelegt, aktuell gebe es jedoch 290 regelmäßige Nutzer.

„Es wird noch enger“

Im Alltag bedeutet das vor allem Stress – sowohl für die Kinder als auch das Betreuungs- und Küchenpersonal. „Aufgrund der beengten Platzverhältnisse werden die Kinder in der Zeit von 12.30 bis 14.45 Uhr in vier Schichten durch die Mensa gehetzt“, schreibt der Elternrat. Werde das Ankommen, Händewaschen, Abräumen und Verlassen der Mensa berücksichtigt, blieben den Kindern etwa 10 Minuten für das Mittagessen.

Im nächsten Schuljahr könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Laut Elternrat sei aufgrund der vielen Schulanmeldungen mit einer zusätzlichen Klasse zu rechnen. „Es wird also noch enger und noch stressiger“, befürchten die Eltern.

Auf dem Sportplatz anbauen?

Um weiter Klassen aufzunehmen, wurde bereits überlegt, Werkräume in Klassenzimmer umzuwandeln. Weil der Werkunterricht von der Behörde aus dem Lehrplan gestrichen wurde. An der Situation in der Mensa ändert das aber nichts. „Es muss neuer Raum dazu gewonnen werden“, fordert der Elternrat in seinem Schreiben. Sei es durch den Umbau oder die Umwidmung bestehender Räume im Gebäude oder einen Neu- beziehungsweise Anbau.

Laut Schmela wäre eine Option, den bezirkseigenen Sportplatz, der an das Schulgelände angrenzt, zu nutzen. Dieser würde nur durch die Grundschule oder den benachbarten Sportverein „Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club“ (HEBC) genutzt. Die meiste Zeit liege der Grandplatz aber brach. Auf der Fläche – oder zumindest einem Teil – könnte ein Gebäude entstehen, das sowohl die Schule als auch der HEBC nutzt.

Angesichts gestiegener Mitgliederzahlen will der HEBC seinen Umkleide- und Clubhausbereich erweitern. 2021 hat die Bezirksversammlung dafür Sondermittel bewilligt. Seit Mitte März steht außerdem fest: Der Bund stellt über das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ 920.257 Euro für die Erweiterung und die energetische Sanierung des Vereinsheims bereit.

Jetzt müsse aber vor allem die Schulbehörde aktiv werden und einen Plan für die Zukunft entwickeln, fordert Schmela. Auch wenn seine eigenen Kinder bis zur Umsetzung wohl nicht mehr die Grundschule besuchen.