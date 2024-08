Wer seinen Hund in Eimsbüttel herumtoben lassen will, kann das in sogenannten Hundeauslaufzonen tun. Doch viele Flächen laden nicht zum Verweilen ein: Kein Zaun, kein Rasen und im Winter kein Licht. Mehrere Hundehalterinnen sprechen sogar von „gefährlichen Situationen“ mit Radfahrern. So wollen sie das jetzt ändern.