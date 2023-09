Nach einem Ladendiebstahl ist es in der Osterstraße zu einer Verfolgungsjagd und Gewalt gekommen. Ein Augenzeuge berichtet.

Der Beitrag Dieb klaut Parfüm – und bekommt Tritte ins Gesicht erschien zuerst auf Eimsbütteler Nachrichten.

Nach einem Ladendiebstahl ist es in der Osterstraße zu einer Verfolgungsjagd und Gewalt gekommen. Ein Augenzeuge berichtet.

Dramatische Szenen haben sich am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr an der Osterstraße abgespielt. Nach einem Ladendiebstahl in der Parfümerie Douglas haben mehrere Personen den 22-jährigen Täter verfolgt und vor Karstadt gestellt.

Mit welcher Brutalität der Vorfall verbunden war, wird aus dem Bericht eines Augenzeugen deutlich. Gegenüber den Eimsbütteler Nachrichten spricht der Mann, der anonym bleiben möchte, von einer „Gewalteskalation“ und „tumultartigen Szenen“ vor dem Karstadt-Gebäude.

Mitarbeiterin verfolgte Dieb

„Der 22-Jährige hatte bei Douglas Parfüm geklaut und wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet“, beschreibt Sören Zimbal von der Pressestelle der Polizei den Tathergang.

Die Frau habe den Dieb verfolgt und sei dabei von mehreren Zeugen und Passanten unterstützt worden. Vor Karstadt sei es ihnen schließlich gelungen, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Passanten hielten Dieb fest

Was so nüchtern klingt, stellt sich aus Sicht des Augenzeugen als äußerst brutaler Vorfall dar.

Er sei gegen 16 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Höhe der Alpenkantine unterwegs gewesen und dachte zunächst, zwei größere rivalisierende Gruppen seien in eine Auseinandersetzung geraten, erzählt der Zeuge.

Dann habe sich herausgestellt, dass nur ein schwarz gekleideter Mann im Mittelpunkt des Konflikts stand. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um den Douglas-Dieb.

Tritte ins Gesicht

Er habe gesehen, wie der Dieb plötzlich von einem größeren Mann zwei gezielte Kampfsport-Tritte ins Gesicht bekommen habe.

Der Mann rechtfertigte sein Handeln später damit, dass der Dieb ihm mit den Worten „Ich stech dich ab“ drohte.

Polizei nahm 22-Jährigen fest

Als sich der 22-Jährige nach den Gesichtstritten immer noch wehrte, hätten ihn zwei weitere Personen gepackt und gegen die Wand gedrückt.

„Es sah so aus, als hätten sie seinen Kopf gegen die Mauersteine geschlagen“, so der Zeuge. Kurz darauf sei die Polizei mit drei Streifenwagen angerückt und legte dem Dieb Handschellen an.

Ermittlungen laufen

Die Beamten nahmen die Personalien des Mannes auf und ließen ihn gehen. Das Parfüm wurde zu Douglas zurückgebracht.

Nach Angaben der Polizei wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Zum Täter selbst und zum Vorgehen der Passanten könne er keine Angaben machen, so der Polizeisprecher.

War die Gewalt gerechtfertigt?

Der Augenzeuge fragt sich allerdings, ob die brutalen Attacken der Passanten angesichts des Diebstahls von Parfüm verhältnismäßig waren. Seiner Einschätzung nach war der Dieb auch in keiner guten körperlichen Verfassung.