Noch in diesem Jahr wollte Beiersdorf mit dem Abriss der ehemaligen Gebäude an der Unnastraße beginnen, damit bis 2030 das neue Stadtquartier mit rund 800 Wohnungen entstehen kann. Doch das Projekt liegt jetzt erstmal auf Eis, das Unternehmen spricht von „umfassenden Überprüfungen“ der bisherigen Planungen. So reagiert der Bezirk