A7: Nächtliche Sperrungen bei Schnelsen

Von Sonntag bis Freitag kommt es auf der A7 an den Aus- und Auffahrten Schnelsen nachts zu Sperrungen.

Sperrungen auf der A7: Von Sonntag, 23. April, bis Freitag, 28. April, werden die Aus- und Auffahrten Schnelsen nachts für einige Stunden gesperrt. Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel Schnelsen. Das gab Via Solutions Nord bekannt.

Einschränkungen durch Tunnelreinigung

Die Reinigungsarbeiten beginnen am 23. April um 20 Uhr und dauern bis 5 Uhr am Folgetag an. In diesem Zeitraum wird die Ausfahrt der Anschlussstelle Schnelsen in Richtung Süden von 20 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Der Verkehr kann in beiden Richtungen kurzzeitig zum Stehen kommen.

Am Montag, 24. April, beginnen im selben Bereich Wartungsarbeiten. Bis Freitag, 28. April, wird es nachts zwischen 21 Uhr und 5 Uhr Verkehrseinschränkungen geben. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrshalten in beiden Richtungen kommen. Nur ein Fahrstreifen je Richtung wird befahrbar sein.

A7 Sperrungen in beide Richtungen

Von Montag, 24. April, um 21 Uhr bis Dienstag, 25. April, um 5 Uhr wird die Auffahrt Schnelsen in Richtung Süden gesperrt, genauso im gleichen Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag.

Von Dienstag auf Mittwoch und Donnerstag auf Freitag wird zwischen 21 Uhr und 5 Uhr die Auf- und Ausfahrt Schnelsen in Richtung Norden gesperrt.