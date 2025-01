Es stinkt gewaltig und Ratten freuen sich: Wo es eng ist in Hamburg und es keinen Platz für Mülltonnen gibt, wird der Restmüll noch in rosafarbenen Restmüllsäcken auf die Straße gestellt – etwa in Eimsbüttel. Die Anwohner sind genervt. Denn vor fast zehn Jahren hat die Stadtreinigung bereits ein Pilotprojekt gestartet, um die rosa Säcke zu ersetzen.