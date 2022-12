Die Bezirksversammlung in Eimsbüttel will am Freitag einen Planungsstopp für den Neubau von 300 Wohnungen beschließen. Dabei werden im Bezirk händeringend neue Wohnungen gebraucht. Doch es gibt Probleme mit dem Bauherrn. Denn das ist ausgerechnet der Wohnungskonzern Vonovia.



Vonovia hat in dem großen Quartier mit den Grünflächen bereits 600 Wohnungen und möchte nun in einer Nachverdichtung auf dem Gelände weitere 300 Wohnungen errichten. Das Problem: Allerorten gibt es Sorgen mit dem Konzern, denn er kümmert sich nicht sonderlich um den Erhalt der Wohngebäude. Das Misstrauen ist groß.