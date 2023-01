Die Eigentümer der Siedlung Hamburg-Bau in Poppenbüttel sind auf Zinne: Per Brief hatte ihnen die Stadt mitgeteilt, dass alle 221 Privathäuser unter Denkmalschutz gestellt wurden. Die Verpflichtungen und Gebühren, die damit einhergehen, bereiten den Besitzern Sorge. Einige sprechen gar von „Enteignung“. Hilfe erhoffen Sie sich jetzt von der Opposition.