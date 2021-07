Ehemaliger Hamburger Innensenator: Hilfe, Peinlich-Schill macht wieder Trash-TV

Als Richter und als Innensenator sorgte er in Hamburg für reichlich Skandale, nach seinem Rausschmiss aus dem Rathaus tauchte er erst nach Rio ab und später im Trash-TV wieder auf. Nun ist es mal wieder soweit: Ronald Schill (61) stellt sich erneut fürs Privatfernsehen vor die Kameras. Ab 25. März ist er bei der SAT1-Realityshow „Promis unter Palmen“ zu sehen – und klopft schon jetzt kernige Sprüche.

Darum geht es in der neuen Sendung: Zehn Möchtegern-Prominente teilen sich eine schnieke Villa an einem thailändischen Palmenstrand, zwei Teams treten gegeneinander an. Ein Promi nach dem nächsten muss die Villa verlassen. Wer am Ende übrig bleibt, bekommt die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Ronald Schill macht mit bei „Promis unter Palmen“

Ex-Senator Ronald Schill macht direkt klar, was ihn vor die Linse zieht. „Ich bin nach Thailand geflogen, um richtig Kasse zu machen. Für Geld mach‘ ich alles – da gibt es keine Grenzen. Die anderen Teilnehmer verspeise ich zum Frühstück. Dieses Format bringt die schlechtesten Seiten in uns zum Vorschein“, lässt er sich in einer Pressemitteilung zitieren.

Schill und Trash-TV – da war doch was. In der zweiten Staffel von „Promi Big Brother“ (2014) baggerte er erfolglos an den Teilnehmerinnen herum und sorgte für Fremdschäm-Momente, als er jammerte, wie hart zwei Wochen ohne Sex sein würden. Als er eine Mit-Insassin (22) befummelte, jammerte diese genervt: „Was will der Opa von mir?“. Für Lacher sorgte er immerhin, als er Schlager-Nervensäge Michael Wendler wegen dessen durchsichtiger weißer Badehose aufzog.

Promi Big Brother: Halbnackte Dame braucht Hilfe beim Abtrocknen? Da war Herr Schill gern zur Stelle. SAT1 Foto:

Hamburger Politiker Ronald Schill war bei „Adam sucht Eva“

Apropos Badehose: Die hatte Schill nicht dabei, als er zwei Jahre später im Nackedei-Format „Adam sucht Eva“ (RTL) wieder auf dem Bildschirm erschien. Mit baumelnder Skandalnudel schritt er den Strand der „Insel der Versuchung“ entlang, storchenbeinig, die Schultern straff zurückgezogen, den Kopf seltsam vorgereckt.

Ronald Schill gab sich auf der Insel der Nackten freizügig. RTL Foto:

Im Juli 2018 hatte er einen Auftritt bei „Goodbye Deutschland“ (Vox) – obenrum sah er plötzlich anders aus. „Die Fresse ist renoviert worden. Das musste sein, denn man sollte auch als Mann mit der Attraktivität nicht zu weit hinter der seiner Gespielinnen zurückbleiben“, tönte er. Auch Haare ließ er sich transplantieren.

Im Mai 2019 versuchte der Ex-Politiker dann bei „Abenteuer Leben“ (Kabel 1) herauszufinden, wie ein Leben mit Hartz 4 aussieht und traf sich mit Langzeitarbeitslosen.

Diese, äh, Promis treten bei der Reality-Show „Promis unter Palmen“ an. Richard Hübner/SAT.1 Foto:

„Promis unter Palmen“ beginnt am 25. März auf Sat1

Nun gibt er sich wieder die volle Trash-Breitseite. In der Thailänder Villa trifft er auf Reality-TV-Nervensägen wie Bastian Yotta, Ennesto Monté und Janine Pink. Auch die Hamburger Mode-Unternehmerin Claudia Obert ist dabei, genau wie Lästerzunge Désirée Nick.

Sechs Folgen sind von „Promis unter Palmen“ geplant, zu sehen jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat1.