38-Jähriger soll Ehefrau in Hamburg totgeprügelt haben

Der 38-jährige P. muss sich am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Hamburger Landesgericht verantworten.

In Barmbek-Nord soll der Ukrainer seine 36 Jahre alte Ehefrau am 12. oder 13. November 2023 so schwer misshandelt haben, dass sie ihren Verletzungen am Morgen des 14. Novembers erlag. Es wurden großflächige Einblutungen am Schädel, zwei Rippenfrakturen und ein Dünndarmriss festgestellt. Letzterer soll schließlich zu ihrem Tod geführt haben.

In einer Flüchtlingsunterkunft sei der Angeklagte seiner Frau gegenüber bereits einige Monate zuvor handgreiflich geworden. Rund um den 15. April soll er der 36-Jährigen eine Rippenfraktur und Hämatome an der rechten Flanke zugefügt haben. (mp)