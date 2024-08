Hamburgs feine Shopping-Meile: Nanu, wer verkauft denn hier ein 1000-PS-Monster?

Edelklamotten, Luxusuhren oder sündteure Handtaschen – dafür steht der Neue Wall. Doch seit kurzem können Sie sich auf Hamburgs feinster Einkaufsmeile auch mal etwas wirklich Exklusives gönnen: einen 1000 PS-Ferrari für 529.900 Euro zum Beispiel. Aktuell steht der knallrote Sportwagen mit Preisschild mitten in den „Stadthöfen”.

Bereits im April hatte Ferrari in den historischen Stadthöfen seinen ersten innerstädtischen Showroom Deutschlands eröffnet. Auf knapp 300 Quadratmetern will Ferrari-Vertragshändler Penske hier in diesem Jahr eine „Begegnungsstätte” für Fans und Käufer der legendären Sportwagenmarke etablieren. Ferrari-Sportsitze laden zum Probesitzen ein und es sind geschmiedete Felgen und Lenkräder zu bestaunen. Vermutlich ab September werden wechselnde Modelle in dem Showroom präsentiert.

Mächtige Auspuffrohre und das "Cavallino Rampante", das sich aufbäumende Pferd, zieren das Heck des Supersportwagens. Quandt Mächtige Auspuffrohre und das „Cavallino Rampante“, das sich aufbäumende Pferd, zieren das Heck des Supersportwagens.

Bis es so weit ist, zieht der Ferrari SF90 Spider schon einmal im Innenhof des edlen Shoppingcenters alle Blicke auf sich. Die Leistungswerte des Wagens sind erstaunlich: 0-100 km/h in 2,5 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 340 Stundenkilometern.

Der Mieter des Showrooms ist der Hamburger Ferrari-Händler Penske – und der sitzt eigentlich am Merkurring in Rahlstedt. Doch wie andere Anbieter hochwertiger Autos auch, zog es das Unternehmen in die City. Aston Martin beispielsweise eröffnet im September einen Showroom im neuen Deutschlandhaus am Gänsemarkt. An den Hohen Bleichen gibt es bereits eine große Ausstellungsfläche des Volvo-Ablegers Polestar.

Bis in die 1970er-Jahre war es üblich, dass bekannte Automarken in der Hamburger Innenstadt vertreten waren. Mercedes beispielsweise hatte einen edlen Showroom am Ballindamm und Norddeutschlands größter Opel-Händler Dello war mit einem gläsernen „Pub” an der Dammtorstraße präsent. Dann aber wanderten die Autohändler an den Stadtrand oder zu „Automeilen“ am Nedderfeld in Eppendorf oder der Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek ab.