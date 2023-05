Fans der gehobenen Küche freuen sich schon seit Monaten darauf: Am 5. Mai sollte das Nobel-Restaurant „Grill Royal“ aus Berlin auch am Ballindamm für alle eröffnen, die es sich leisten können und wollen. Doch nun gerät der Plan ins Stocken.

Fans der gehobenen Küche freuen sich schon seit Monaten darauf: Am 5. Mai sollte das Nobel-Restaurant „Grill Royal“ aus Berlin auch am Ballindamm für alle eröffnen, die es sich leisten können und wollen. Doch nun gerät der Plan ins Stocken.

In Berlin ist das „Grill Royal“ eine echte Institution. Promis gehen in dem edlen Restaurant ein und aus – auch etliche Hollywoodstars sollen hier schon gespeist haben, darunter George Clooney, Tom Hanks, Scarlett Johansson und Leonardo DiCaprio. Das Nobel-Restaurant ist bekannt für das edle Fleisch, das dort auf den Tisch kommt: 100 Gramm vom Kobe-Filet kosten 150 Euro.

In Berlin ist das „Grill Royal“ schon eine echte Institution. Jens Kalaene/dpa In Berlin ist das „Grill Royal“ eine echte Institution.

Auch im „Grill Royal“ am Ballindamm 17 sollen auf 1000 Quadratmetern Fleischgerichte und Meeresfrüchte serviert werden. Eigentlich sollte das Restaurant in Hamburg am 5. Mai eröffnen. Doch nun sollen die Umbauarbeiten länger andauern als gedacht. Auch ein Baugerüst ist noch an der Fassade.

Das könnte Sie auch interessieren: Sylvie Meis verrät: In diesen Hamburger Restaurants schlemme ich am liebsten

Wie die MOPO erfuhr, sollen deshalb am kommenden Wochenende erst mal nur die Gäste etwas zu essen bekommen, die schon vor Monaten einen Tisch reserviert hatten. Der reguläre Betrieb soll wohl aber erst in ein paar Wochen beginnen. (sir)