Edel-Airline nimmt Betrieb auf: Neue Ziele ab Hamburg Airport

Von Hamburg in die weite Welt: Mit Sommerbeginn startet eine neue Airline am Hamburger Flughafen. Zukünftig warten dadurch noch mehr Fernreiseziele auf Hamburgers Urlauber.

Die Airline Qatar Airways nimmt am 1. Juli 2024 den Linienbetrieb am Hamburger Airport auf, wie der Flughafen mitteilt. Einmal pro Tag hebt die Airline dann von Hamburg ab und macht sich auf den Weg nach Doha, der Hauptstadt von Katar.

Von dort fliegt die Fluggesellschaft weltweit mehr als 170 Ziele an, darunter viele Destinationen in Asien und Afrika, aber auch Australien und Neuseeland sind von Doha aus in wenigen Flugstunden erreicht. Als erste Airline setzt Qatar Airways für die Fernreise die Boeing 787, den sogenannten „Dreamliner“, im Linienverkehr ab Hamburg ein. (mp)