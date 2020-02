Easyjet streicht Italien-Flüge: Wegen Coronavirus – das sind die Folgen für Hamburg

Die britische Airline „Easyjet“ hat wegen des Coronavirus Flüge gestrichen. Verbindungen nach Italien sind besonders betroffen. Flüge aus Hamburg finden am Freitag noch planmäßig statt.

Vom Flughafen Hamburg werden alle Italien-Ziele am Freitag planmäßig angeflogen. Das teilte ein Sprecher der britischen Airline gegenüber der MOPO mit. Deutsche Reisende, die Flüge nach oder aus Italien planen, seien zudem höchstens marginal betroffen. Sie würden noch am gleichen Tag auf andere Flüge umgebucht und per E-Mail darüber informiert werden, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem „Abendblatt“

Easyjet: Verbindungen nach Norditalien gestrichen

Andere Verbindungen werden gestrichen. Vor allem nach und aus Norditalien, wo zahlreiche Infektionen gemeldet wurden, seien betroffen, wie das Unternehmen am Freitag in Luton bei London mitteilte.



Coronavirus: Nachfrage nach Flügen in vielen Regionen zurückgegangen

Dort, jedoch auch in anderen Regionen Europas, sei die Nachfrage nach Flügen zuletzt zurückgegangen. Um die Folgen der Virusausbreitung auf das Geschäft zu verringern, legt die Airline ein Sparprogramm auf. Demnach würden unternehmensweit Einstellungen und Beförderungen zurückgestellt sowie nachrangige Projekte und Ausgaben verschoben. Mitarbeitern werde unbezahlter Urlaub angeboten. Kosten sollen auch in der Verwaltung gespart werden, Prämien werden gestrichen.

Es sei allerdings zu früh, die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf das Jahresergebnis einzuschätzen, so Easyjet weiter. Das Unternehmen beobachte die Entwicklung genau und arbeite eng mit den Behörden zusammen. (dpa/maw)