Easyjet bleibt Airbus treu – und ordert Hunderte Flugzeuge

Gute Nachrichten für Airbus: Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat insgesamt 300 neue Maschinen bestellt. Auch der Hamburger Standort des Flugzeugbauers profitiert.

Easyjet betreibt bisher eine reine Airbus-Flotte, und hält auch künftig daran fest: „Wir haben 150 Flugzeuge bei Airbus bestellt, die bis 2029 geliefert werden sollen“, sagte der Deutschland-Chef des Unternehmens, Stephan Erler (38), dem „Abendblatt“. Doch nur wenige seien davon bislang ausgeliefert worden, so Erler. Weitere 150 Maschinen sollen bis 2024 dazukommen. Mit den Flugzeugen von Europas größtem Luft- und Raumfahrtkonzern zeigte sich der Deutschland-Chef der Briten zufrieden.

Flugzeugbau in Hamburg: Easyjet ordert hunderte Airbus-Maschinen

Alle bestellten Jets gehören zur A320-Familie. Das Hamburger Werk in Finkenwerder ist das sogenannte Kompetenzzentrum dieser Flugzeugfamilie. Auch die Endmontage findet dort statt. Im April 2024 übergab Airbus in Finkenwerder die 400. Maschine an Easyjet.

An der neuen Langstreckenversion der Familie, dem A321XLR, hat das Unternehmen gegenwärtig jedoch kein Interesse. Erler: „Wir bleiben unseren Zielen treu, das heißt innerhalb Europas und Nordafrikas zu fliegen.“ Die Reichweite der normalen A320-Flieger reiche dafür aus.

Geplant sei hingegen, ältere Maschinen durch neue Modelle mit sparsameren Triebwerken zu ersetzen. Knapp 80 Jets vom Typ A319 will der Konzern so durch den A320- und A321neo austauschen. Davon erhofft sich Easyjet eine Treibstoffersparnis von 15 bis 20 Prozent. (mp)