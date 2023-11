Fußgänger sind mit Abstand die Schwächsten unter allen Verkehrsteilnehmern, trotzdem kommen ihre Bedürfnisse oft zu kurz. Unfälle haben für sie schnell fatale Folgen – von den 24 Verkehrstoten, die Hamburg im vergangenen Jahr zu beklagen hatte, waren zehn zu Fuß unterwegs. Deshalb hat der ADAC eine Umfrage gestartet, was Fußgänger im Verkehr am meisten stört. Die MOPO präsentiert die Ergebnisse exklusiv.

Ganz weit oben auf der Liste der Ärgernisse stehen demnach die E-Scooter, die seit Sommer 2019 durch Hamburg rollen: Damals waren es ein paar tausend, inzwischen gibt es circa 21.000 Stück.

Das bemängeln Hamburgs Fußgänger an E-Scootern

In der ADAC-Umfrage stören sich 69 Prozent der Hamburger Befragten daran, dass E-Scooter-Fahrer verbotenerweise auf dem Gehweg unterwegs sind. 76 Prozent bemängeln die „rücksichtslose Fahrweise“. Fast ebenso viele, 73 Prozent, stören sich an achtlos auf Gehwegen abgestellten Scootern.

Eine ganze Armada von Rollern blockiert einen Fußweg. Imago Eine ganze Armada von Rollern blockiert einen Fußweg.

In der Vergangenheit versuchte Hamburg bereits, gegen die E-Scooter-Flut anzukämpfen. Inzwischen gibt es in einigen Bezirken, wie zum Beispiel in Altona, extra Stellplätze, auf die die Nutzer die Fahrzeuge stellen müssen, ehe sie ihre Fahrt über die App beenden können. Seit Oktober 2021 wird bei Missachtung ein Knöllchen zwischen 20 und 40 Euro fällig. 7735 Verstöße registrierte die Polizei im Jahr 2022.

Fußpatrouille der E-Scooter-Anbieter ist in Hamburg unterwegs

Zudem ist eine Fußpatrouille der fünf in der Stadt tätigen E-Scooter-Anbieter unterwegs. „Hotspots“ sind etwa die Lange Reihe oder die Schanze. Das zusätzliche Pilotprojekt der Stadtreinigung, bei dem Mitarbeiter liegengelassene Scooter umstellten, lief allerdings im Februar 2023 aus und wurde nicht verlängert. „Zur Wahrheit gehört auch, dass die meisten Nutzer die Roller achtsam abstellen. Nur leider eben nicht genügend“, sagte ein Polizist zur MOPO.

Laut der Umfrage sind achtlose Fahrradfahrer ebenso ein Ärgernis. dpa Laut der Umfrage sind achtlose Fahrradfahrer ebenso ein Ärgernis.

Die Scooter sind aber nicht das einzige Fußgänger-Ärgernis. Knapp die Hälfte der Befragten empfindet auch das Verhalten von Radfahrern als rücksichtslos. In Bezug auf Autofahrer kommen nur 28 Prozent zu dieser Einschätzung. Allerdings fahren Autofahrer auf der Straße und kommen Fußgängern daher auch seltener in die Quere. Radfahrer und E-Scooter-Nutzer müssen sich oft den wenigen Restplatz mit den Fußgängern teilen.

Was könnte das Sicherheitsgefühl der Fußgänger erhöhen?

„Fußgänger wurden in Verkehrsplanungen lange überhaupt nicht berücksichtigt“, sagt Sonja Tesch, Hamburger Vorsitzende von Fuß e.V. „Das ist das Problem der autogerechten Stadt, die nach dem 2. Weltkrieg auch in Hamburg etabliert wurde. Breite Straßen nur fürs Auto.“ Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) kündigte an, Radfahrer und Fußgänger bei Verkehrsplanungen stärker zu trennen, um Unfälle zu vermeiden.

Auf die Frage, was das Sicherheitsgefühl vergrößere, antworteten 86 Prozent der Hamburger mit: Ampeln. Dahinter folgen Zebrastreifen (67 Prozent) und Tempo 30 in Wohngebieten (65 Prozent). Insgesamt hat der ADAC 3200 Bewohner der größten Städte aller 16 Bundesländer befragt.