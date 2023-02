Hamburg: Großkontrolle in der City – das waren die größten Verkehrssünder

Am Donnerstagabend führte die Polizei eine mehrstündige Kontrolle am Hamburger Verkehrsknoten Stephansplatz in der Innenstadt durch. Am Ende zählten die Beamten 77 Verstöße – mit einem eindeutigen Ergebnis, wer die größten Verkehrssünder waren.

Von 17 bis 23 Uhr standen die Einsatzkräfte am Stephansplatz und beobachteten das Verkehrsgeschehen. Kraftfahrzeug-, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer – keiner kam um eine Kontrolle herum. Insgesamt gab es 90 Fahrzeug- und 76 Personenkontrollen. Ganze 77 Verkehrsverstöße zählte die Polizei.

Radfahrer verstießen am häufigsten gegen Verkehrsregeln

Die größten Verkehrssünder: Fahrradfahrer mit insgesamt 45 Verstößen. „Geisterradler“, die auf der falschen Radwegseite fahren, fielen hierbei am häufigsten negativ auf. Für Kraftfahrzeugfahrer dokumentierte die Polizei insgesamt 20 Verstöße, für E-Scooter-Fahrer nur zwölf.

Das häufigste Vergehen der Scooter-Fahrer war das falsche Abstellen der Fahrzeuge. Ein Roller-Fahrer wurde dabei erwischt, wie er eine zweite Person auf dem Gefährt mitnahm. Das Ziel der Kontrolle war, Verkehrsteilnehmer nachhaltiger für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren. (mp)