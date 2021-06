E-Autos in Hamburg: VW geht in die Offensive: Stadt soll Vorbild werden

Die Zukunft der Mobilität? Liegt in Hamburg. Zumindest, wenn man dem Auto-Giganten Volkswagen glauben mag. Der Konzern hat die Hansestadt als seine Zukunftsstadt auserkoren – mittlerweile laufen diverse Projekte an der Elbe. Auch VW-Boss Herbert Diess schaute zuletzt vorbei.

Seit Ende des Monats flitzen in Hamburg vollelektrische Carsharing-Autos von VW herum. Neben den herkömmlichen Angeboten von ShareNow, Miles oder Sixt ist nun auch der Volkswagen mit seinem „WeShare“-Dienst an den Start gegangen. Es ist eines von zahlreichen Projekten der Wolfsburger in Hamburg. Die Stadt soll aus Firmensicht als Vorbild für weitere Städte in Europa dienen.

VW-Boss zu Besuch in Hamburg

VW-Boss Herbert Diess, der gerade zur Stippvisite in Hamburg war, zählt die laufenden Projekte auf: „Hamburg fährt klima-neutral in die Zukunft. Wir unterstützen vor Ort: mit elektrischen MAN-Bussen, MOIA Shuttles und WeShare, unserem elektrischen Car-Sharing.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schluss mit dem Scooter-Chaos? So will die Schanze das Problem in den Griff bekommen

E-Autos: VW geht in die Offensive – Hamburg soll Vorbild werden

Gerade die elektrischen Busse dürften in der Zukunft noch eine große Rolle für die Stadt spielen, in der so viel Verkehr herrscht. „Jeder E-Bus spart bis zu 80 Tonnen CO2 im Jahr“, so Diess. Auch der Lärm werde deutlich reduziert. Derzeit werden die elektrischen MAN-Busse nur im innerstädtischen Bereich eingesetzt, sie kommen auf eine Reichweite von bis zu 270 Kilometern. Bis 2025 sollen sie aber schon 400 Kilometer schaffen. (mp)