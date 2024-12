Die oberen Stockwerke der Häuser an der Reeperbahn 110-114 auf St. Pauli sind so etwas wie ein schwarzes Loch inmitten einer hell erleuchteten und bunt blinkenden Straße: Im Gegensatz zu Penny, Imbiss und „Wodka-Bombe“ im Erdgeschoss und all den Läden und Restaurants drumherum bleiben die Wohnungen nachts dunkel. Seit ungefähr zwölf Jahren besteht hier schon Leerstand. Und auch wenn das Mieterverein und Bezirk ärgert – ihnen sind die Hände gebunden.